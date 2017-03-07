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15:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Личные подсобные хозяйства в Иркутской области продали молоко на 1 млрд рублей

Закупом продукта занимаются около 100 кооперативов региона.

Реализация молока потребительским кооперативам позволила сельскому населению Иркутской области получить порядка 1 млрд рублей доходов. Об этом сказал первый заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Кириленко на видеоконференции по вопросу развития животноводства в Приангарье. Он отметил, что в регионе создана устойчиво работающая система закупа молока у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, и его реализация на крупные перерабатывающие предприятия. Закупом продукта занимаются около 100 кооперативов области, которые сотрудничают с 6 тысячами личными подсобными хозяйствами. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Для поддержки деятельности кооперативов в региональном бюджете предусмотрены средства почти 112 млн рублей в виде субсидий на возмещение части затрат на закуп молока и мяса в личных подсобных хозяйствах.

«Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляются при условии закупа молока по цене не ниже 16 рублей за один литр и 180 рублей за 1 кг мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Ставка субсидии с 1 мая 2016 года составляет 5 рублей за один литр закупленного молока высшего, первого и второго сортов и 4 рубля за молоко, сортность которого не установлена, и 20 рублей за 1 кг закупленного мяса», — сказал Александр Кириленко.

Также в рамках видеоконференции был рассмотрен вопрос о ходе зимовки скота. Александр Кириленко сообщил, что в регионе реализуется подпрограмма «Развитие молочного скотоводства на 2014−2020 годы», задачей которой является увеличение объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 2020 года при сохранении поголовья молочных коров. На финансирование подпрограммы в 2017 году будет направлено 338,5 млн рублей, в том числе из областного бюджета 243,3 млн рублей, из федерального 95,2 млн рублей.

Для увеличения валового производства молока в Иркутской области проводится работа по улучшению племенной базы животных молочного направления. В государственном племенном регистре Российской Федерации зарегистрировано 13 племорганизаций региона, которые для улучшения продуктивных качеств сельхозживотных реализовали сельхозтоваропроизводителям 1245 голов племенного молодняка КРС молочного направления. За счет средств областного бюджета реализуются 22 инвестиционных проекта по производству молока. В прошлом году и в январе 2017 года на их финансирование было выделено 99,5 млн рублей. Кроме того, проводится работа по искусственному осеменению сельхозживотных в личных подсобных хозяйствах. На это направление в бюджете на текущий год предусмотрено 5,5 млн рублей. Каждый год увеличивается количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получающих гранты из областного бюджета на строительство современных семейных молочных ферм. С момента начала реализации конкурсных отборов с 2012 по 2016 годы в Иркутской области построено и введено в эксплуатацию 11 молочных ферм. Кроме этого по федеральной программе на условиях софинансирования, 14 фермерских хозяйств получили гранты на развитие «Семейной животноводческой фермы».

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