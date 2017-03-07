«Почта России» согласовала с ФАС повышение цен на пересылку писем

«По результатам проведенных расчетов предлагается увеличить тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) на 13,5 процента», — отмечается в документе.

Тариф на пересылку по России простой карточки вырастет с 16,52 до 18,88 рублей, простого письма весом до 20 граммов — до 25,96 рубля, письма с объявленной ценностью весом до 20 граммов — 112,1 рубля.

В феврале 2017 года повышение цен на услуги по пересылке корреспонденции анонсировал глава «Почты России» Дмитрий Страшнов. «Повышение точно будет, мы идем на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам», — сказал он. Менеджер говорил, что этот вопрос решается совместно с ФАС, и в качестве ориентира используется уровень инфляции в стране.

По закону именно ФАС устанавливает тарифы на универсальные услуги связи, в частности на пересылку простых и заказных писем.

В 2017 году «Почта России» планирует установить рекорд по числу почтовых отправлений — 400 миллионов штук против 296 миллионов в 2016-м.