Сбербанк начал обслуживать граждан по паспортам ДНР и ЛНР
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости/Прайм. Сбербанк с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости/Прайм. Сбербанк с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщили РИА Новости в
Президент России Владимир Путин в середине февраля подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.
В Сбербанке пояснили, что с момента подписания указа банку потребовалось время для того, чтобы организовать прием новых видов паспортов.
«На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка», — сообщили в