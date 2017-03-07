Сбербанк начал обслуживать граждан по паспортам ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин в середине февраля подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

В Сбербанке пояснили, что с момента подписания указа банку потребовалось время для того, чтобы организовать прием новых видов паспортов.