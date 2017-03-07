Женщин среди безработных немного больше, чем мужчин — Госслужба занятости

Об этом сообщил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, информирует пресс-служба ведомства.

По направлению службы занятости в течение 2016 года получили работу 337 тыс. женщин, а также 409 тыс. мужчин.

«Среди трудоустроенных женщин каждая пятая получила работу в торговле и ремонте; 16,3% — в сельском хозяйстве; 15,2% — в перерабатывающей промышленности; 8,1% — в сфере государственного управления и обороны. Всего в прошлом году было трудоустроено 746 тыс. человек. Средний возраст людей, имевших статус безработного по состоянию на 1 января 2017 года, составил 40 лет, как среди женщин, так и среди мужчин», — отметил Ярошенко.

Профориентационные услуги за 2016 год получили 636,7 тыс. безработных женщин и 578,1 тыс. мужчин. Для повышения конкурентоспособности на рынке труда за 2016 год к профессиональному обучению по направлению государственной службы занятости было привлечено 78,8 тыс. безработных женщин и 87,8 тыс. мужчин.

По состоянию на 1 января 2017 года количество зарегистрированных безработных среди женщин составила 196,6 тыс. лиц, среди мужчин — 194,2 тыс. лиц.