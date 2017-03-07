Мэрия заставит объявлять остановки в омских маршрутках

Заместитель департамента транспорта Игорь Кожухов раскрыл некоторые детали работы над новой маршрутной сетью Омска. По его словам, в торгах на право ее разработки участвуют два крупных вуза: омский СибАДИ и Санкт-Петербургский государственный университет. Итоги конкурса подведут в эту пятницу, 10 марта.

Также стало известно, что мэрия вместе с маршрутной картой планирует создать единые правила для перевозчиков. Один из пунктов будет касаться обязательного объявления остановок в общественном транспорте — как муниципальном, так и частном, сообщает НГС. Омск со ссылкой на пресс-службу депранспорта.

Кроме того, в мэрии думали запретить полную тонировку стекол в салоне, чтобы не затруднять пассажирам видимость, но оказалось, что этот относится к ведению ГИБДД, и закрепить такое правило департамент не может.

Напомним, разработка маршрутной карты обойдется бюджету в 2,5 млн рублей. В обязанности подрядчика входит изучение пассажиропотока, комплексная оценка существующей сети, формирование модели потребности населения в передвижении и создание минимум двух проектов новой сети. Работу должны сделать до ноября 2017 года.