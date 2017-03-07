Европейский инвестиционный банк придет в Беларусь
МИНСК, 7 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект Рамочного соглашения между Беларусью и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), сообщили Sputnik в
МИНСК, 7 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект Рамочного соглашения между Беларусью и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), сообщили Sputnik в
Соответствующий указ Лукашенко подписал во вторник 7 марта.
«Документ регулирует деятельность банка в стране. Министерство экономики уполномочено на проведение переговоров по проекту данного соглашения и подписание документа при достижении договоренности», — сообщили в
Европейский инвестиционный банк — государственное
По оценкам международных финансовых институтов, ЕИБ является крупнейшим многосторонним кредитором и заемщиком в мире.
Объем финансирования Группой ЕИБ в 2016 году составил 83,8 миллиарда евро.
Беларусь начала переговоры о возможности сотрудничества с ЕИБ в минувшем году и выразила заинтересованность в его приходе в страну.