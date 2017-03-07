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17:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Строительная отрасль Дона в 2016 году получила более 65 млрд руб. инвестиций

В прошлом году строительная отрасль Ростовской области получила 65 млрд руб. инвестиций, об этом сообщает правительство Ростовской области со ссылкой на министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова.

Сейчас в регионе реализуют девять крупных инвестиционных проектов, общей стоимостью более 87 млрд руб. Введено в строй предприятие по производству каменной ваты «ЗаводТехно». Общий объем инвестиций составил 3,2 млрд руб. Продолжилось строительство двух заводов по производству ячеистого бетона и многопустотных бетонных плит перекрытий в Октябрьском районе области — ГК «ВКБ» ООО «КСМК-Север» и Гуково — ООО «Европлита». ЗАО «Патриот» продолжило реконструкцию «Комбината крупнопанельного домостроения» с увеличением мощности предприятия до 250 тыс. кв. м жилых домов в год. Кроме того в прошлом году продолжалась застройка пятого и шестого микрорайонов жилого района «Левенцовский» и застройка жилых районов «Платовский» и «Суворовский».

Напомним, что на экономическом форуме «Сочи 2017» Ростовская область заключила ряд проектных соглашений на сумму от 14 до 29 млрд руб. Свыше 60% проектов предполагает создание в регионе производств.

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