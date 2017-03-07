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16:39 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградскую транспортную карту привяжут к зарплатной

В Волгограде развивается автоматизированная система оплаты проезда.

Источник: РИАЦ

Проект «Волна», стартовавший два месяца назад при поддержке администрации города Волгограда, набирает обороты. С января 2017 года в систему было запущено 26 тысяч электронных транспортных карт. За это время пассажиры при помощи карт совершили более 700 тысяч транзакций. Уже функционируют 122 точки пополнения баланса транспортных карт: 49 открылись в отделениях Сбербанка, 42 — Почты России, положить деньги, предназначенные для оплаты проезда в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах, можно в 10 кассах МУП «Метроэлектротранс» и 20 киосках «Союзпечати». Все операции (блокировку, выдачу, тарификацию, а также внесение средств) производят специалисты сервисного центра «Волна», расположенного в Центральном районе Волгограда по ул. Советской, 7.

С 20 февраля в офисах МФЦ началась выдача льготных карт: уже с 1 марта категории граждан, имеющих право на государственную поддержку, могут использовать именную транспортную карту, которые, в отличие от общегражданских, выдаются бесплатно. Срок службы такой карты — 5 лет, но при правильной эксплуатации пластиковая карта может функционировать и дольше.

Специалисты сообщают, что все льготные карты уже изготовлены и ждут своих владельцев.

— Скоро дачный сезон, чтобы не получилось очереди, приходите сейчас: во всех МФЦ достаточно карт. Иначе будет негативный результат, когда 60 тысяч пенсионеров в один день придут их получить: мы вернемся к тому, откуда пришли, — рекомендует директор Волгоградского центра управления пассажирскими перевозками Алексей Стольнов.

В это же время изменился формат электронного кошелька для оплаты проезда: с 1 марта пассажиры могут использовать транспортную карту в качестве проездного билета на месяц. Расширение функций одной пластиковой карты — следующий этап развития комплексной транспортной схемы, внедряемой в Волгограде.

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Специалисты Центра управления пассажирскими перевозками напоминают, что «перевести» ныне действующую транспортную карту на общегражданский проездной на любой вид муниципального транспорта можно с 20 числа месяца, то есть примерно за десять дней до начала действия этого тарифа, и до 5 числа того месяца, в котором и планируются поездки. А вот изменить тариф или оплатить его стоимость — только в начале месяца, с 1 по 5 число.

На следующей неделе оформить привычный тариф в электронном виде смогут и учащиеся образовательных учреждений города.

— С 13-го числа на нашем сайте появится раздел, где мы будем принимать заявки от студентов, школьников и учащихся профессиональных училищ, которые изъявят желание получить льготные карты, — сообщил Алексей Стольнов.

Студенты, желающие воспользоваться теми преимуществами, которые предоставляет электронный кошелек, должны будут зарегистрироваться на сайте, выбрать место, где хотят получить карту, дождаться сообщения о готовности карты и забрать ее в удобном пункте выдачи.

В планах дальнейшего развития системы оплаты проезда в общественном транспорте разработчики и операторы называют внедрение брелоков для школьников, которые, подобно электронной транспортной карте, для оплаты проезда можно будет приложить к валидатору для списания денежных средств. Операторы считают, что для удобства родителей и школьников такую функцию стоит внедрить и в системы контроля за посещаемостью учебных заведений: карты-пропуска, которые используются в ряде школ города, в дальнейшем можно будет применять и для оплаты проезда.

О сроках подобных нововведений пока не сообщается, однако с уверенностью специалисты заявляют о внедрении других способов автоматической оплаты. В их числе — использование банковских карт.

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— Ближе к лету, а может быть, и раньше, появятся БТК — банковские транспортные карты. Это обычные карты, которые есть у вас сейчас на руках, но туда будет зашитой наше приложение «Волна». Сейчас Сбербанк собирается выпустить порядка 90 тысяч карт для своего зарплатного проекта в Волгограде. Сотрудник, получая эту карту, автоматически может ее пополнять: будет отдельный счет транспортного приложения, где станут аккумулироваться денежные средства. И может ездить за 18 рублей вместо 20 в автобусе, в трамвае и троллейбусе. В скоростном трамвае он заплатит 23 рубля вместо 25, — рассказал Алексей Стольнов.

В проекте внедрения БТК участвует и банк «Возрождение», который планирует выпуск 30 тысяч зарплатных карт со вшитым приложением.

Как поясняют специалисты центра «Волна», ныне действующие зарплатные карты такой способность обладать не будут: перепрограммирование ранее выданных карт — довольно сложный процесс.

Однако пополнить можно будет и не имея банковской чудо-карты: ведутся переговоры с фирмами, поддерживающие системы интернет-оплаты. Планируется, что пассажиры получат возможность пополнять карту «Волна» через эти «кошельки» в смартфоне.

Многие волгоградцы ждут другой услуги — онлайн-пополнение. Но внедрение этой системы в настоящее время проходит тестирование, после которого будет ясно, когда пассажиры смогут пополнять транспортные карты самостоятельно, в один клик.

Как рассказал Алексей Стольнов, оператор совместно с перевозчиками также ведет работу по внедрению удобных для всех тарифов. В их числе — так называемый пересадочный, позволяющий оплачивать несколько поездок в течение одного часа.

— Мы хотели запустить его как можно раньше, но пока это не получается, потому что обкатываем сейчас то, что уже есть: например, с проездными столкнулись с проблемами непонимания перезаписи агентов. Если мы сейчас введем еще и пересадочный тариф, то все запутаются. Поэтому в настоящее время мы тестируем систему. А если запустим сырой продукт, который не будет работать, то получим негатив со стороны наших граждан, чего не хотелось бы, — прокомментировал ситуацию с пересадочным тарифом директор Центра управления пассажирскими перевозками Алексей Стольнов.

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