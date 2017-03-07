Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из СССР6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева приняла решение не возвращаться в Советский Союз
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16:59 (мск), источник: АиФ Самара

СКС обратились в прокуратуру с просьбой принять меры к неплательщикам

Долги СКС за водоснабжение и водоотведение составляют около полумиллиарда рублей.

СКС подали заявления в в прокуратуру с просьбой принять меры к неплательщикам, сообщает пресс-центр ООО «Самарские коммунальные системы».

Неплатежи управляющих компаний остаются основной проблемой ресурсоснабжающих организаций, так как чем больше долги УК, тем больше опасность, что они «уйдут» в банкротство и оплаты за потребленные услуги ресурсники не увидят вообще. УК, ТСЖ, ЖСК и ЖК уже должны СКС за водоснабжение и водоотведение около полумиллиарда рублей. По состоянию на 1 февраля 2017 года долги десяти крупных действующих организаций разных форм собственности составляют:

— ООО «ПЖРП № 11» — 45 497 тысяч рублей;.

— МП ЭСО — 15 517 тысяч рублей;.

— ООО «МСНК» — 12 885 тысяч рублей;.

— ООО УК «Авиакор — Стандарт» — 11 913 тысяч рублей;.

— ООО «ЖКС» — 7 702 тысяч рублей;.

— ООО «ЖИЛСЕРВИС» — 7 113 тысяч рублей;.

— ООО «УЖКК «Электрощит» — 6 580 тысяч рублей;.

— ЗАО «СУТЭК» — 6 454 тысяч рублей;.

— ОАО «СПЗ» — 4 794 тысяч рублей;.

— ФКУ «ЦхиСО ГУ МВД» — 3 098 тысяч рублей.

Сотрудники «Самарских коммунальных систем», отвечающие за работу с дебиторской задолженностью, принимают все меры для взыскания причитающихся организации средств — приглашают на беседы, выставляют претензии, взыскивают долги через суды. Но даже после решения суда многие продолжают уклоняться от уплаты.

Теперь СКС подали заявления в прокуратуры трех городских районов с просьбой принять меры к руководству ТСЖ «Современник» (долг — 2 616 694, 79 р.), ассоциации «Самарское Региональное Общество Товариществ Собственников Жилья» (1545 613, 54 р.), ООО «УК Энерготехсервис» (502 913,73 р.), ООО УК «Самарская» (3 454 434, 96 р.), за злостное уклонение от оплаты задолженности, неисполнение судебного решения по оплате исполнительных листов, невыполнение обязательств при расчете за поставленный ресурс. В отношении председателя ТСЖ «Современник» прокуратура Октябрьского района Самары уже внесла представление об устранении нарушений жилищного законодательства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Под Пермью нашли застреленным командира воинской части
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим РФ «наезжать» на него
В ходе обыска в Центре Рерихов изъяли около 200 экспонатов
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
В Омске из-за нехватки денег погас вечный огонь
Госдума одобрила запрет на «странные» имена
Церковная комиссия опровергла мироточение бюста Николая II
Спорт
«Короли» остудят южный пыл «Наполи»: анонс матчей Лиги чемпионов Итальянский "Наполи" надеется на родные стены, мощь своей атаки, Пепе Рейну в воротах и удачу в ответной встрече с мадридским "Реалом"
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы» Тренер и судья танцевального конкурса на ТНТ уходит из проекта накануне запуска нового сезона
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь