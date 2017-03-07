СКС обратились в прокуратуру с просьбой принять меры к неплательщикам

СКС подали заявления в в прокуратуру с просьбой принять меры к неплательщикам, сообщает пресс-центр ООО «Самарские коммунальные системы».

Неплатежи управляющих компаний остаются основной проблемой ресурсоснабжающих организаций, так как чем больше долги УК, тем больше опасность, что они «уйдут» в банкротство и оплаты за потребленные услуги ресурсники не увидят вообще. УК, ТСЖ, ЖСК и ЖК уже должны СКС за водоснабжение и водоотведение около полумиллиарда рублей. По состоянию на 1 февраля 2017 года долги десяти крупных действующих организаций разных форм собственности составляют:

— ООО «ПЖРП № 11» — 45 497 тысяч рублей;.

— МП ЭСО — 15 517 тысяч рублей;.

— ООО «МСНК» — 12 885 тысяч рублей;.

— ООО УК «Авиакор — Стандарт» — 11 913 тысяч рублей;.

— ООО «ЖКС» — 7 702 тысяч рублей;.

— ООО «ЖИЛСЕРВИС» — 7 113 тысяч рублей;.

— ООО «УЖКК «Электрощит» — 6 580 тысяч рублей;.

— ЗАО «СУТЭК» — 6 454 тысяч рублей;.

— ОАО «СПЗ» — 4 794 тысяч рублей;.

— ФКУ «ЦхиСО ГУ МВД» — 3 098 тысяч рублей.

Сотрудники «Самарских коммунальных систем», отвечающие за работу с дебиторской задолженностью, принимают все меры для взыскания причитающихся организации средств — приглашают на беседы, выставляют претензии, взыскивают долги через суды. Но даже после решения суда многие продолжают уклоняться от уплаты.

Теперь СКС подали заявления в прокуратуры трех городских районов с просьбой принять меры к руководству ТСЖ «Современник» (долг — 2 616 694, 79 р.), ассоциации «Самарское Региональное Общество Товариществ Собственников Жилья» (1545 613, 54 р.), ООО «УК Энерготехсервис» (502 913,73 р.), ООО УК «Самарская» (3 454 434, 96 р.), за злостное уклонение от оплаты задолженности, неисполнение судебного решения по оплате исполнительных листов, невыполнение обязательств при расчете за поставленный ресурс. В отношении председателя ТСЖ «Современник» прокуратура Октябрьского района Самары уже внесла представление об устранении нарушений жилищного законодательства.