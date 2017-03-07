Около 20 тонн запрещенных к ввозу в РФ яблок уничтожили на Дону
Около 20 тонн запрещенных к ввозу в РФ яблок уничтожено в Ростовской области.
Около 20 тонн запрещенных к ввозу в РФ яблок уничтожено в Ростовской области.
По информации Россельхознадзора, грузовик, перевозивший фрукты из Смоленской области в Краснодар без фитосанитарных документов, был остановлен на 1084-м километре трассы М-4 «Дон».
В ходе осмотра груза на таре с фруктами обнаружены следы уничтожения маркировки.
Напомним, продукция с нечитаемыми клеймами либо с отсутствием маркировки и этикетки подлежит изъятию и уничтожению.
Сообщается, что фрукты были уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов в