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17:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 20 тонн запрещенных к ввозу в РФ яблок уничтожили на Дону

Около 20 тонн запрещенных к ввозу в РФ яблок уничтожено в Ростовской области.

По информации Россельхознадзора, грузовик, перевозивший фрукты из Смоленской области в Краснодар без фитосанитарных документов, был остановлен на 1084-м километре трассы М-4 «Дон».

В ходе осмотра груза на таре с фруктами обнаружены следы уничтожения маркировки.

Напомним, продукция с нечитаемыми клеймами либо с отсутствием маркировки и этикетки подлежит изъятию и уничтожению.

Сообщается, что фрукты были уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов в Северо-Западной промзоне Ростова.

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