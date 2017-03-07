Около 20 тонн запрещенных к ввозу в РФ яблок уничтожили на Дону

По информации Россельхознадзора, грузовик, перевозивший фрукты из Смоленской области в Краснодар без фитосанитарных документов, был остановлен на 1084-м километре трассы М-4 «Дон».

В ходе осмотра груза на таре с фруктами обнаружены следы уничтожения маркировки.

Напомним, продукция с нечитаемыми клеймами либо с отсутствием маркировки и этикетки подлежит изъятию и уничтожению.