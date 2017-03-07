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16:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Роскосмос» анонсирует отказ от ракет с украинской системой управления

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. «Роскосмос» с 2020 года начнет переводить запуски космонавтов на МКС с ракет-носителей «Союз-ФГ», использующих украинскую аналоговую систему управления, на модифицированные ракеты «Союз-2.1а», оснащенные российской цифровой системой управления, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе госкорпорации.

Источник: "РИА Новости" Украина

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на источник о том, что «Роскосмос» якобы с 2019 года откажется от ракет-носителей с украинской системой управления при запуске пилотируемых кораблей на МКС.

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«Госкорпорация «Роскосмос» при осуществлении пилотируемых запусков с 2020 года будет осуществлять плановый переход на ракеты-носители типа «Союз-2.1а» вместо ракет-носителей «Союз-ФГ», — сказали в пресс-службе.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» была разработана на базе ракеты «Союз-У», эксплуатировавшейся с 1973 по 2017 годы, в ее двигателях применены усовершенствованные форсуночные головки (отсюда и ее название — ФГ). Система управления ракеты производилась украинским предприятием «Объединение Коммунар».

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» — трехступенчатая ракета среднего класса, также являющаяся модифицированным вариантом (этап модернизации — 1а) ракеты-носителя «Союз-У». Центральным направлением модернизации ракеты стало создание принципиально иной цифровой системы управления, которая разработана на основе современных принципов управления и новой отечественной элементной базы. Система была создана в екатеринбургском НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова. В качестве главного звена системы управления РН «Союз-2.1а» используется быстродействующая бортовая цифровая вычислительная машина с большим объемом оперативной памяти.

Кроме новой цифровой системы управления, обеспечивающей высокоточное выведение полезных нагрузок, на РН «Союз-2.1а» были установлены двигатели с усовершенствованными форсуночными головками на первой и второй ступенях, внедрена новая система телеизмерений. В результате масса выводимого полезного груза РН «Союз-2.1а» на низкую орбиту высотой 200 километров по сравнению с ракетой-носителем «Союз» увеличилась на 250−300 килограммов.

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