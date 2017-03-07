«Роскосмос» анонсирует отказ от ракет с украинской системой управления
КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. «Роскосмос» с 2020 года начнет переводить запуски космонавтов на МКС с
КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. «Роскосмос» с 2020 года начнет переводить запуски космонавтов на МКС с
Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на источник о том, что «Роскосмос» якобы с 2019 года откажется от
«Госкорпорация «Роскосмос» при осуществлении пилотируемых запусков с 2020 года будет осуществлять плановый переход на
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Кроме новой цифровой системы управления, обеспечивающей высокоточное выведение полезных нагрузок, на РН «Союз-2.1а» были установлены двигатели с усовершенствованными форсуночными головками на первой и второй ступенях, внедрена новая система телеизмерений. В результате масса выводимого полезного груза РН «Союз-2.1а» на низкую орбиту высотой 200 километров по сравнению с