Курс лея начнет сдавать позиции уже после 10 марта

Валютные дилеры, мнением которых интересовался корреспондент во вторник утром, отмечают спокойную ситуацию на рынке, несмотря на заметное укрепление национальной валюты в последние дни по отношению к доллару США.

«Многими участниками рынка ожидалось, что предложение населением наличной валюты будет больше, чем оказалось на самом деле. Но, несмотря на это, молдавский лей чувствует себя достаточно комфортно, поскольку спрос на валюту удовлетворяется ее предложением», — говорят участники рынка.

При этом они указывают на спокойную и уверенную позицию регулятора, которого вполне устраивает нынешняя ситуация на валютном рынке.

«Совершенно очевидно, что при таком раскладе курса на рынке присутствие на нем Национального банка не требуется. Регулятору комфортно в таком положении, когда он рынку совершенно не нужен», — заметил один из собеседников агентства.

Отвечая на вопрос о ситуации на межбанковском рынке, дилер сказал, что некоторые банки даже не выходят на этот рынок, работая с валютой внутри банка.

«Внутри банка между его клиентами сбалансирован спрос и предложение валют, что позволяет удовлетворять заявки на покупку и продажу валют без сделок на межбанковском рынке. Во вторник сделки проводятся по курсу 19,88 — 19,90 MDL:», — сказал дилер, отметив, что уже после праздников курс лея начнет медленно падать.