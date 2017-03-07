Украинский бизнесмен стал владельцем 27 магазинов duty free в Беларуси

Об этом TUT.BY сообщили два источника, близких к компании.

Компанию «Беламаркет дьюти фри» до сего времени контролировал Александр Потемкин вместе с Управлением делами президента. В конце 2016 года Потемкин продал компанию Артуру Гранцу. Партнером стал Gebr. Heinemann.

«Как нам сказали, этот человек живет в Киеве, имеет вид на жительство в Литве и много времени с семьей проводит в Швейцарии. Сам он выходец из Беларуси», — сказала бывшая сотрудница компании.

По словам еще одного собеседника, планируется, что вскоре головной офис компании переедет из Бреста в Минск.

«Потемкин давно собирался на выход, потому что тучные годы в этом бизнесе закончились», — резюмировал собеседник. Сейчас компании принадлежит 27 магазинов беспошлинной торговли, говорится на сайте «Беламаркет дьюти фри».

Согласно данным украинских СМИ, Артур Гранц в партнерстве с одним из европейских лидеров беспошлинной торговли немецкой компанией Gebr. Heinemann контролирует магазины duty free в аэропорту «Борисполь», в Грузии и Армении.