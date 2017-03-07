IKEA отказалась назвать сроки строительства магазина в Воронеже

IKEA («ИКЕА») отказалась назвать сроки строительства торгового центра в Воронежской области в ответе на запрос РИА «Воронеж» во вторник, 7 марта.

Компания уточняет коммерческие показатели проекта, сообщили в пресс-службе организации.

— На данный момент мы уточняем новые коммерческие показатели проекта, которые позволят нам в долгосрочной перспективе успешно работать на рынке региона. Мы будем делиться информацией по мере развития проекта, — ответили в IKEA.

На уточняющий вопрос корреспондента РИА «Воронеж» о сроке начала строительства, в пресс-службе ответили: «Пока мы можем сказать только то, что было в комментарии».

IKEA планировала открытие магазина в Воронежской области в конце 2017 года. Компания анонсировала проект в сентябре 2014 года. В марте 2015 года компания сообщила, что площадь магазина должна составить около 44 тыс. кв. м, а парковка будет рассчитана на 1,7 тыс. автомобилей.

В июле 2016 года стало известно, что торговый центр построят в поселке Отрадное Новоусманского района. IKEA не сообщала точную дату начала строительства.