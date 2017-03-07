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18:31 (мск), источник: УНИАН

Собственный «Версаль»: журналист показал имение украинского агробарона Косюка возле парка Феофания (фото, видео)

Украинский миллиардер Юрий Косюк окончил строительство своего поместья возле парка Феофания под Киевом.

Журналист «Следствия. Инфо» Максим Опанасенко на своей странице в Facebook опубликовал фото и видео «дворца» бизнесмена.

«Агробарон Косюк достроил свой “Версаль”. Мы были в шоке в 2015-м, когда он начал возводить его на территории археологического памятника вблизи парка Феофания», — говорится в его сообщении.

Сейчас строительство завершено, а отдых в парке теперь контролируют собаки, камеры наблюдения, заборы и служба безопасности Косюка, которая, по словам журналиста, «выцепляет» еще на подходах.

Юрий Косюк владеет ПАО «Мироновский хлебопродукт» и торговой маркой «Наша Ряба». В 2016 году он занял 5 строчку в рейтинге украинского Forbes, его состояние оценили в $1 миллиард.

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