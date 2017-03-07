Собственный «Версаль»: журналист показал имение украинского агробарона Косюка возле парка Феофания (фото, видео)

Журналист «Следствия. Инфо» Максим Опанасенко на своей странице в Facebook опубликовал фото и видео «дворца» бизнесмена.

«Агробарон Косюк достроил свой “Версаль”. Мы были в шоке в 2015-м, когда он начал возводить его на территории археологического памятника вблизи парка Феофания», — говорится в его сообщении.

Сейчас строительство завершено, а отдых в парке теперь контролируют собаки, камеры наблюдения, заборы и служба безопасности Косюка, которая, по словам журналиста, «выцепляет» еще на подходах.