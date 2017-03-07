LinkedIn сохранит русскую версию сайта

«LinkedIn будет по-прежнему доступен на русском языке, и мы надеемся, что в будущем мы сможем восстановить сервис в России», — заявил представитель компании.

Ранее Роскомнадзор со ссылкой на письмо от вице-президента по международной публичной политике Linkedin Corporation Пабло Л. Чавеса сообщил, что LinkedIn отказалась исполнить требование о локализации баз с персональными данными российских граждан на территории России. По мнению ведомства, таким образом, компания подтвердила незаинтересованность в работе на российском рынке.