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19:02 (мск), источник: ТАСС

LinkedIn сохранит русскую версию сайта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn сохранит русифицированную версию сайта и надеется на восстановление доступа к сервису в России в будущем. Об этом сообщили ТАСС в LinkedIn.

Источник: AFP 2017

«LinkedIn будет по-прежнему доступен на русском языке, и мы надеемся, что в будущем мы сможем восстановить сервис в России», — заявил представитель компании.

Ранее Роскомнадзор со ссылкой на письмо от вице-президента по международной публичной политике Linkedin Corporation Пабло Л. Чавеса сообщил, что LinkedIn отказалась исполнить требование о локализации баз с персональными данными российских граждан на территории России. По мнению ведомства, таким образом, компания подтвердила незаинтересованность в работе на российском рынке.

В LinkedIn подтвердили, что достичь соглашения с Роскомнадзором по вопросу хранения персональных данных россиян в РФ не удалось.

Однако в компании уверены, что полностью соблюдают соответствующее российское законодательство.

Как отметили в LinkedIn, цель компании заключается «в создании экономических возможностей для рабочей силы во всем мире». «Мы разочарованы действиями Роскомнадзора по блокировке LinkedIn, поскольку это лишает клиентов в России доступа к нашим услугам», — резюмировали в компании.

Комментарии
3
altmax
Только авторы данного закона в вакансиях не нуждаются, им и так халявка из бюджета падает ежемесячно. В очередноц раз госдура указывает за всех, что плохо, а что хорошо
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А Б
Ограничение работы LinkedIn в РФ или изменение формата её работы будет говорить только об усилении цензуры в стране.
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николай бондарь
В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Не хотите исполнять законы страны пребывания- флаг вам в руки и "чемодан-вокзал"......
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