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19:54 (мск), источник: РБК

«Почта России» запустит торговлю продуктами через свои каталоги

«Почта России» планирует запустить дистанционную продажу продуктов через печатный товарный каталог в партнерстве с крупным российским ретейлером.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РБК рассказал представитель пресс-службы «Почты России». По его словам, пилотный проект госпредприятие планирует запустить в третьем квартале 2017 года на Урале или в Сибири. Это большие регионы с большим потребительским потенциалом и ограниченным ассортиментом, пояснил он.

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Самостоятельно закупать продукты «Почта России» не будет: партнером проекта должна стать крупная розничная сеть, которая сможет обеспечить предпочтовую подготовку. Это сбор и упаковка всего заказа, его правильная маркировка и передача в логистику. Как рассказал РБК источник, знакомый с деталями проекта, предложения о сотрудничестве с «Почтой России» уже получили ретейлеры «Лента», ГК «Дикси» (сети «Дикси», «Виктория», «Мегамарт»).

Представитель «Дикси» подтвердил, что компания действительно получала предложение об участии в проекте, но окончательного решения пока принято не было. Представитель «Ленты» на запрос РБК не ответил, пресс-служба «Метро кэш энд керри» от комментариев отказалась.

Эксперимент позволит протестировать предпочтения покупателей, рассказывает представитель «Почты России».

Он ориентирован в первую очередь на жителей сельской местности, который сталкиваются с небольшим ассортиментом и завышенными ценами.

Более 30 тыс. почтовых отделений находятся в малых населенных пунктах, причем в некоторых из них почта является единственной связью между населением и игроками розничного рынка, замечает представитель «Почты России».

Госпредприятие уже запускало пилотные проекты по заказам и доставке товаров, в результате которых создала торговую площадку «Почтамаркет», которая объединяет бумажные каталоги с интернет-магазином, напоминает представитель «Почты России». При этом более 80% заказов оформляется через печатный каталог, остальные — на сайте или по телефону, рассказывает он. В «Почтамаркете» уже проводились пилотные проекты по продаже бакалейных товаров — чая, кофе, меда или растительного масла.

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Еда из каталога

Россия не первая страна, в которой официальная почтовая служба занялась доставкой еды. В США почта начала тестировать продуктов клиентам Amazon.com в 2014 году, программа продлена до октября 2017 года, ее результаты партнеры не раскрывали. В Австралии по инициативе национальной почтовой службы был создан проект Farmhouse — онлайн-магазин, в котором местные фермеры и производители могут продавать свою продукцию напрямую потребителю. Доставку продуктов и вина осуществляет сама почта. Площадка торговли фермерскими продуктами с 2014 года организовала и почта Бельгии.

В августе 2016 года национальная почтовая служба Швейцарии начала сотрудничество со Starship Technologies — компанией которая занимается доставками посылок с едой с помощью роботов, которые спроектированы для доставки посылок клиентам в радиусе 5 км. С марта замороженные блюда в специальных холодильниках будет доставлять и голландская почтовая служба PostNL. Шведско-датская почтовая служба PostNord AB пошла еще дальше и в 2016 году начала тестировать сервис доставки еды на кухню или даже в холодильник, пока хозяев нет дома. Для предоставления такой услуги необходимо установить на дверь специальный замок, который можно открывать с помощью смартфона.

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