«Почта России» запустит торговлю продуктами через свои каталоги
«Почта России» планирует запустить дистанционную продажу продуктов через печатный товарный каталог в партнерстве с крупным российским ретейлером.
«Почта России» планирует запустить дистанционную продажу продуктов через печатный товарный каталог в партнерстве с крупным российским ретейлером.
Об этом РБК рассказал представитель
Самостоятельно закупать продукты «Почта России» не будет: партнером проекта должна стать крупная розничная сеть, которая сможет обеспечить предпочтовую подготовку. Это сбор и упаковка всего заказа, его правильная маркировка и передача в логистику. Как рассказал РБК источник, знакомый с деталями проекта, предложения о сотрудничестве с «Почтой России» уже получили ретейлеры «Лента», ГК «Дикси» (сети «Дикси», «Виктория», «Мегамарт»).
Представитель «Дикси» подтвердил, что компания действительно получала предложение об участии в проекте, но окончательного решения пока принято не было. Представитель «Ленты» на запрос РБК не ответил,
Эксперимент позволит протестировать предпочтения покупателей, рассказывает представитель «Почты России».
Более 30 тыс. почтовых отделений находятся в малых населенных пунктах, причем в некоторых из них почта является единственной связью между населением и игроками розничного рынка, замечает представитель «Почты России».
Госпредприятие уже запускало пилотные проекты по заказам и доставке товаров, в результате которых создала торговую площадку «Почтамаркет», которая объединяет бумажные каталоги с
Еда из каталога
Россия не первая страна, в которой официальная почтовая служба занялась доставкой еды. В США почта начала тестировать продуктов клиентам Amazon.com в 2014 году, программа продлена до октября 2017 года, ее результаты партнеры не раскрывали. В Австралии по инициативе национальной почтовой службы был создан проект Farmhouse —
В августе 2016 года национальная почтовая служба Швейцарии начала сотрудничество со Starship Technologies — компанией которая занимается доставками посылок с едой с помощью роботов, которые спроектированы для доставки посылок клиентам в радиусе 5 км. С марта замороженные блюда в специальных холодильниках будет доставлять и голландская почтовая служба PostNL.