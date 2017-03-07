«Почта России» запустит торговлю продуктами через свои каталоги

Источник: РИА "Новости"

Об этом РБК рассказал представитель пресс-службы «Почты России». По его словам, пилотный проект госпредприятие планирует запустить в третьем квартале 2017 года на Урале или в Сибири. Это большие регионы с большим потребительским потенциалом и ограниченным ассортиментом, пояснил он.

Самостоятельно закупать продукты «Почта России» не будет: партнером проекта должна стать крупная розничная сеть, которая сможет обеспечить предпочтовую подготовку. Это сбор и упаковка всего заказа, его правильная маркировка и передача в логистику. Как рассказал РБК источник, знакомый с деталями проекта, предложения о сотрудничестве с «Почтой России» уже получили ретейлеры «Лента», ГК «Дикси» (сети «Дикси», «Виктория», «Мегамарт»). Представитель «Дикси» подтвердил, что компания действительно получала предложение об участии в проекте, но окончательного решения пока принято не было. Представитель «Ленты» на запрос РБК не ответил, пресс-служба «Метро кэш энд керри» от комментариев отказалась. Эксперимент позволит протестировать предпочтения покупателей, рассказывает представитель «Почты России».

Он ориентирован в первую очередь на жителей сельской местности, который сталкиваются с небольшим ассортиментом и завышенными ценами.

Более 30 тыс. почтовых отделений находятся в малых населенных пунктах, причем в некоторых из них почта является единственной связью между населением и игроками розничного рынка, замечает представитель «Почты России». Госпредприятие уже запускало пилотные проекты по заказам и доставке товаров, в результате которых создала торговую площадку «Почтамаркет», которая объединяет бумажные каталоги с интернет-магазином, напоминает представитель «Почты России». При этом более 80% заказов оформляется через печатный каталог, остальные — на сайте или по телефону, рассказывает он. В «Почтамаркете» уже проводились пилотные проекты по продаже бакалейных товаров — чая, кофе, меда или растительного масла.