На Украине не исключают блокирования контрабанды в пунктах пропуска

Он считает, что такое блокирование должно быть организовано на всей протяженности приднестровского участка молдо-украинской границы.

«Такое блокирование нужно, потому что мы хорошо понимаем роль компании “Шериф” в Приднестровье. Если раньше она была монополистом в экономике, то сейчас пришла регионе к власти в регионе, на всех уровнях. Мы видим, что сейчас происходит на востоке Украины, где бывшие участники Антитеррористической операции стали блокировать поставки из ДНР и ЛНР контрабанды угля и других товаров. Олигарх Ринат Ахметов наживает на таком сомнительном бизнесе миллиарды. И я понимаю, что движет людьми, которые прошли войну с Россией. А на востоке Украины идет именно война», — подчеркнул депутат.

Он пообещал объехать за неделю все пункты пропуска на молдо-украинской границе.

«Через неделю начинает работу Верховная Рада. Выступлю с инициативой по поводу блокирования контрабанды гражданскими активистами», — сказал политик.

Он сообщил, что пятый раз приезжает в Молдову, но так и смог въехать в Приднестровье.

«Последний раз простоял на границе с Приднестровьем в мае 2016 г. Мне, как депутату ВР сначала рассказали о “героях из ДНР”, а потом пообещали место в подвале, если буду настаивать на въезде в регион. Странная была беседа», — признался он.

По словам украинского депутата, «в Украине многие озабочены заявлением президента РМ Игоря Додона, что «Крым — территория России».

«Знаю, что во власти и в оппозиции в РМ есть проевропейские партии, а тут такой президент. Это, конечно, выбор граждан Молдовы, но не за горами выборы в парламент. В Украине заинтересованы, чтобы вы оставались и дальше проевропейским государством, раз и у вас, и у нас случились революции. У вас в 2009 г. — антикоммунистическая, а у нас три года назад — Революция достоинства», — подчеркнул Гусь.