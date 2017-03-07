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22:07 (мск), источник: Noi.md

Молдова рассчиталась в 2016 г. за российский газ на 108,8%

Молдова закупила в 2016 г. свыше 1,037 млрд. куб. м российского газа — на 3% больше, чем годом ранее.

Источник: Noi.md

При этом, до потребителей дошло лишь 965,3 млн. кубометров (+4,1%).

Как сообщается со ссылкой на данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), в денежном выражении «Молдовагаз» закупил «голубого топлива» на 4,031 млрд. леев (-16,7%) из-за снижения стоимости газа. А отпустил потребителям на 5,873 млрд. леев, что на 80 млн. (1,4%) больше 2015 г.

Основным потребителем остается энергетический сектор, на долю которого пришлось 41,9% отпущенных объемов (-1 п.п.). На втором — население — 29,6% (+0,3 п.п.).

Сбор платежей за газ вырос за год на 2,8%, составив 5,82 млрд. леев. Тем самым, затраты «Молдовагаз» на закупки российского газа покрыты с лихвой. Причем уровень оплаты потребителями достиг 99,1% против 97,8% годом ранее.

Вырос и уровень расчетов «Молдовагаза» перед «Газпромом» — с 84,6% до 108,8%.

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