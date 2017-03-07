Деловые женщины Вьетнама хотят завозить в Казахстан «фрукт страсти»

Об этом в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Китае сообщила совладелица хошиминской компании «Saigon TPC» Чан Тхи Чанг Нху (Синтия).

«Я изучала в вузе технологические процессы производства продуктов. В 2007 году основала компанию. Мы выращиваем “фрукт страсти” (прим. — маракуйя), манго, бананы, папайю, лайм, помело и другие фрукты. Продаем как свежие фрукты, так и около 10 различных сухофруктов из них, а также производим кокосовую стружку, арахис, кэшью, кофе, чай, чили, имбирь, перец и другую сельскохозяйственную продукцию», — сказала она.

По ее словам, со своей компаньонкой они экспортируют продовольствие по морскому пути преимущественно в страны Ближнего Востока и Иран.

«Контейнеры с нашей продукцией доставляются в иранский порт Бендер-Аббас за 28 дней. Узнав об открытии транспортного коридора “Казахстан — порт Ляньюньган (КНР) — Вьетнам”, мы заинтересовались возможностью быстрой доставки нашей продукции на внутриконтинентальные рынки Евразии», — сообщила бизнес-вумен.

Синтия призналась, что до последнего времени ничего не знала о Казахстане.

«Изучая новые рынки, мы выбрали Казахстан как базовую площадку для выхода на рынок Евразийского экономического союза и других стран постсоветского пространства. Для нас Казахстан привлекателен в силу высокой покупательской способности населения, по сравнению с остальными странами Центральной Азии. В начале ноябре этого года я планирую принять участие в Центральноазиатской международной выставке пищевой промышленности “WorldFood Kazakhstan” в г. Алматы и провести переговоры с потенциальными партнерами. В следующем году мы намерены осваивать рынок Азербайджана», — сказала она.

По ее словам, компания «Saigon TPC» заинтересовалась возможностью импорта из Казахстана во Вьетнам семян подсолнечника и подсолнечного масла.

«В настоящее время мы импортируем эту продукцию в основном из Турции. Но если качество казахстанского подсолнечника и масла, а также их цена будет нас устраивать, будем импортировать из Казахстана», — подчеркнула Синтия.