Нацбанк Украины пригрозил Сбербанку санкциями

НБУ сделал это заявление в ответ на информацию «о готовности Сбербанка России осуществлять обслуживание владельцев паспортов непризнанных ДНР и ЛНР».

«В случае подтверждения этой информации НБУ поднимет перед СНБОУ (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — RNS) вопрос о применении санкций к дочернему банка Сбербанка России в Украине — ОАО “Сбербанк”», — сказано в сообщении регулятора.

Решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБОУ и вводится в действие указом президента Украины.

Сбербанк начал обслуживание клиентов с паспортами Донецкой и Луганской народных республик с 7 марта 2017 года, сообщили RNS в пресс-службе кредитной организации.

«На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР во всех филиалах банка. Жителям ДНР и ЛНР доступны продукты и услуги банка, которые предоставляются иностранным гражданам/лицам без гражданства», — сказал представитель банка.

Ранее президент Владимир Пути подписал указ о признании в России паспортов, выданных в ЛНР и ДНР.

АО «Сбербанк России» — 100-процентный дочерний банк Сбербанка России. Одно из приоритетных направлений его работы — обслуживание работающих на Украине российских компаний, а также украинских компаний с российскими инвестициями и крупных украинских системообразующих предприятий. Отделения банка работают во всех регионах Украины.