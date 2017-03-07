Продажи детского порошка «Ушастый нянь» приостановлены в Беларуси

По информации центра, соответствующее решение содержится в постановлении главного государственного санитарного врача Минской области № 5 от 24 февраля.

Так, приостановлено действие свидетельства о госрегистрации № на продукцию «Средство для стирки детского белья порошкообразное «Ушастый нянь» производства ЧАО «Винницапобутхим».

Свидетельство о государственной регистрации является в Беларуси необходимым документом для экспорта и продажи в республике тех или иных потребительских товаров.

Продукция марки «Ушастый нянь» является одним из популярных в Беларуси средств ухода за детьми, стиральные порошки экспортируются в республику из Украины.