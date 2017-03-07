Республика Молдова может стать поставщиком для немецких предприятий

Проект, наряду с другими инвестиционными офертами, обсуждал сегодня председатель парламента Андриан Канду с представителями компаний этой страны, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-центр парламента.

Потенциальные инвесторы проявили интерес к молдавской оферте; обсуждались проекты в области информтехнологий, агротехники, производства вертолетов и смежных технологий, возобновляемой энергии, банковских услуг, информационной безопасности, пищевой промышленности и др.

В то же время представители уже работающих в Молдове компаний: директор по Восточной Европе и международным делам группы «Metro» Ивонна Юлитта Боллоу и заместитель председателя группы «Draxlmaier» Карл Хайнц Экерт заявили, что удовлетворены условиями деятельности в нашей стране. В то же время они отметили отсутствие квалифицированного персонала в Молдове. Стороны обсудили решения по развитию секторального профильного обучения и стимулированию интереса молодежи к дефицитным профессиям в Молдове. Также инвесторы подчеркнули необходимость сохранения политической стабильности и продолжения очистки банковского сектора и его дальнейшего надлежащего функционирования.

Во встрече участвовали исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Ost-Ausschuss Михаэль Хармс, представители руководства группы «Metro», ООО «TERQUA», Kaufland Stiftung&Co.KG, которые намерены начать деятельность в Молдове в будущем году, а также исполнительный директор Durion GmbH Уве Кунле (компания-производитель возобновляемой энергии). Представители группы «Draxlmaier» объявили о расширении и, соответственно, создании новых рабочих мест в Молдове, а заместитель председателя группы «Airbus» Жак Гарриг сказал, что они намерены внедрять новые технологии — вертолеты для SMURD. О сельскохозяйственном оборудовании и расширении присутствия в Молдове говорили и представители CLAAS Global Sales GmbH, в то время как об инвестициях в пищевую промышленность — представитель Messer Group GmbH.