Республика Молдова может стать поставщиком для немецких предприятий
Республика Молдова может стать поставщиком для немецких предприятий в результате внедрения нового проекта Восточного комитета германской экономики
Республика Молдова может стать поставщиком для немецких предприятий в результате внедрения нового проекта Восточного комитета германской экономики
Проект, наряду с другими инвестиционными офертами, обсуждал сегодня председатель парламента Андриан Канду с представителями компаний этой страны, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на
Потенциальные инвесторы проявили интерес к молдавской оферте; обсуждались проекты в области информтехнологий, агротехники, производства вертолетов и смежных технологий, возобновляемой энергии, банковских услуг, информационной безопасности, пищевой промышленности и др.
В то же время представители уже работающих в Молдове компаний: директор по Восточной Европе и международным делам группы «Metro» Ивонна Юлитта Боллоу и заместитель председателя группы «Draxlmaier» Карл Хайнц Экерт заявили, что удовлетворены условиями деятельности в нашей стране. В то же время они отметили отсутствие квалифицированного персонала в Молдове. Стороны обсудили решения по развитию секторального профильного обучения и стимулированию интереса молодежи к дефицитным профессиям в Молдове. Также инвесторы подчеркнули необходимость сохранения политической стабильности и продолжения очистки банковского сектора и его дальнейшего надлежащего функционирования.
Во встрече участвовали исполнительный директор Восточного комитета германской экономики
Председатель парламента находится