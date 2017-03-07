ОПЕК: Россия может быть принята в организацию автоматически
ХЬЮСТОН, 7 марта. /ТАСС/. Россия заслуживает автоматического принятия в ОПЕК, несмотря на заявления о ее неготовности к членству в картеле, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
ХЬЮСТОН, 7 марта. /ТАСС/. Россия заслуживает автоматического принятия в ОПЕК, несмотря на заявления о ее неготовности к членству в картеле, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Об этом он сказал на сессии энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, комментируя состоявшуюся ранее беседу с министром энергетики РФ Александром Новаком.
«Всегда приятно слушать Александра Новака, я всегда с ним согласен, кроме одной вещи — в том, что Россия не готова вступить в ОПЕК. Я сказал ему потом, что,