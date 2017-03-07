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22:34 (мск), источник: ТАСС

ОПЕК: Россия может быть принята в организацию автоматически

ХЬЮСТОН, 7 марта. /ТАСС/. Россия заслуживает автоматического принятия в ОПЕК, несмотря на заявления о ее неготовности к членству в картеле, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.

Источник: Reuters

Об этом он сказал на сессии энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, комментируя состоявшуюся ранее беседу с министром энергетики РФ Александром Новаком.

«Всегда приятно слушать Александра Новака, я всегда с ним согласен, кроме одной вещи — в том, что Россия не готова вступить в ОПЕК. Я сказал ему потом, что, по-моему, вы заслуживаете автоматического вступления в ОПЕК», — сказал Баркиндо, добавив, что «Новак при этом улыбнулся характерной для него улыбкой».

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