ОПЕК: Россия может быть принята в организацию автоматически

Об этом он сказал на сессии энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, комментируя состоявшуюся ранее беседу с министром энергетики РФ Александром Новаком.

«Всегда приятно слушать Александра Новака, я всегда с ним согласен, кроме одной вещи — в том, что Россия не готова вступить в ОПЕК. Я сказал ему потом, что, по-моему, вы заслуживаете автоматического вступления в ОПЕК», — сказал Баркиндо, добавив, что «Новак при этом улыбнулся характерной для него улыбкой».