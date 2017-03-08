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07:19 (мск), источник: Newtimes.kz

В центре Уральска осыпается многоэтажный дом

В центре Уральска рушится многоэтажный дом. Кирпичная кладка обваливается с пятого этажа прямо на тротуар. И вот терпение людей лопнуло: они требуют обратить на них внимание. Дом аварийным не признают, отремонтировать жильцы его не могут, а депутат округа, пообещавший помощь, не спешит ее оказать, передает КТК.

Источник: Newtimes.kz

Дом 78 по улице Жексенбаева вообще-то средних лет — ему 44 года. А он уже разваливается на части. Второй год по весне с него сыплются кирпичи и только по счастливой случайности не на головы прохожим. В этом доме расположена аптека, продуктовые магазины, а рядом школа. Поток людей здесь постоянный. В этом году, чтобы предупредить горожан об опасности, дом обнесли лентой и обклеили объявлениями. На деле же нужен капитальный ремонт.

«Само состояние дома, надо немедленно делать крышу, чтобы она снова не текла, не рушилась. Потому что вода с крыши попадает между кирпичами, в холодную погоду она замерзает, лёд выталкивает кирпич и разрушает. В этом году если останется, дом рухнет», — заявил председатель КСК «Евразия» Нурлан Султангалиев.

В ЖКХ о проблемном доме наслышаны. Но людям могут предложить лишь модернизацию. Однако, по словам чиновников, на все уговоры жители отвечают отказом.

«Неоднократно проводились собрания о капитальном ремонте кровли совместно с депутатским корпусом, совместно с инициативной группой этого дома, но жильцы отказываются принимать участие в данной программе», — говорит специалист отдела жилищной инспекции Радмир Джасенов.

Чтобы участвовать в модернизации ЖКХ, необходимо согласие большинства жильцов: ведь потом придется несколько лет погашать кредит за проделанный ремонт. Но в доме многие квартиры арендуют. А те, кто живет здесь много лет, в программу не верят, потому что видели, какой ремонт сделали в соседних домах.

Жильцы утверждают, помочь им обещал перед самыми выборами местный депутат. Люди понадеялись, собрали деньги и подготовили необходимые документы, но дело не сдвинулось.

«В 16-м году ни одних лесов, ничего не было, хотя было обещано нам летом 16-го года. Сейчас нам опять обещают в 17-м году, и если у нас опять в этом году обещания будут, то в 18-м году дом завалиться. Этого ждет депутат Потиченко», — задается вопросом Валентина Страмоусова.

От своих слов народный избранник не отказывается. Просто жители поздно привезли ему нужные документы. А в этом году он как раз собирался исполнить обещание — сделать частичный ремонт этого дома за собственный счет силами своей строительной фирмы.

«Но не все так просто, это надо сверлить стены насквозь, это все равно холод и разрушения дополнительные. Поэтому буквально с наступлением положительных температур мы сделаем. То, что я сказал, мы обязательно сделаем», — обещает депутат областного маслихата Сергей Потиченко.

Люди уже не первый год наблюдают, как рушится кирпичная кладка, провисают балконы и протекают потолки в квартирах. Они ждут хоть какой-то помощи и надеются, что от их разрушающегося дома никто не пострадает.

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