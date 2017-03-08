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07:12 (мск), источник: Newtimes.kz

В Караганде сотни семей могут остаться на улице

В Караганды сотни семей могут остаться на улице. Их домов нет на карте, и право собственности за жителями не закреплено. Эти районы называют трущобами, но другого жилья у людей нет, передает 31 канал.

Источник: Newtimes.kz

Туалет на улице, отопление печное, комнаты крохотные, в одной нет даже окон — но это единственный дом Ольги Губиной. После того, как власти выселят ее семью, сюда заселят очередников.

«Мне жалко тех людей, кто стоит на очереди, и кому будут предлагать данную квартиру», — говорит жительница города Ольга Губина.

Эту квартирку в бараке на окраине города когда-то занимала тетя Ольги Губиной, а той она тоже перешла от родственников. Документов на жилье ни у кого не было. У квартиры по факту нет даже адреса. И только когда семья Ольги решила узаконить свои квадратные метры, их решено было выселить.

«Все узнали, что есть Петрозаводская, 131, что есть барачные квартиры, и они без документов. Нам районный суд отказал. Нам отказали в апелляционной жалобе, и акимат готовил иск на выселение», — рассказала женщина.

Женщина подавала в суд, чтобы за ней закрепили ее дом, так как она живет в нем более семи лет, оплачивает счета и ухаживает за ним. Но ей отказали. Только в Караганды подобных семей, проживающих в домах без документов и адресов, сотни, признают чиновники.

«Мы оформить не имеем право квартиры на данных граждан, потому что действует принцип очередности по закону. То есть законом один случай предусмотрен — только по очередности», — пояснил руководитель отдела жилищных отношений Караганды Сальжан Балаубаев.

Это стало настоящей проблемой, признают чиновники. Ради ее решения собирался круглый стол с прокуратурой и судьями. По его итогам жителям рекомендовали подавать иски в суд о признании их добросовестными нанимателями. Но договоров найма с акиматом у людей тоже нет.

У Ольги есть полгода, чтобы обжаловать решение о признании за ней права собственности в Верховном суде. Но так как прецедентов в судебной практике нет, чем все закончится, неизвестно. Те, у кого жилье отобрали раньше, вернуть его уже не смогут. Сейчас сотрудники отдела жилищных отношений готовят свои предложения поправок в закон, и в ближайшее время передадут их в Парламент.

Комментарии
1
Муслим Ахмадиев
страна чудес
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