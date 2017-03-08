Казахстанские женщины активнее открывают свое дело
После спада в 2015 году численность самостоятельных и продуктивно занятых казахстанок в 2016 году вновь вернулась к росту.
После спада в 2015 году численность самостоятельных и продуктивно занятых казахстанок в 2016 году вновь вернулась к росту.
По итогам 2016 года совокупная численность женщин, обеспечивающих работой не только себя, но и других граждан РК, превысила 31 тысячу человек. Это на 4% больше уровня на конец 2015 года, сообщает аналитическая служба Ranking.kz.
Напомним, что в 2015 году численность
В тоже время число женщин, продуктивно занятых на индивидуальной основе, в 2016 году существенно возросло — за год прирост составил 5%, после того, как в 2015 году численность таких ИП уменьшилась на 2%.
В последние два года структура численности
По итогам 2016 года в селах продуктивно работает порядка 13 тысяч женщин, обеспечивающих рабочими местами и себя и других людей, а в городах — более 18 тысяч.
За год число
В рамках Программы через банки второго уровня финансируются женщины, осуществляющие предпринимательскую деятельность в форме индивидуального предпринимательства без образования юридического лица и юридические лица под руководством женщины, с долей участия женщин в уставном капитале не менее 50%, с количеством
На сайте АО ФРП Даму указаны 10
Условия фонда Даму:
Эффективная ставка вознаграждения не более 14% годовых.
Сумма займа до 30 000 000 тенге.
Срок: до 36 месяцев — на пополнение оборотных средств; до 60 месяцев — на приобретение и модернизацию основных средств.
Средняя ставка на рынке кредитования МСБ из собственных средств банков — от 17,6%.