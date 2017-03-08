Производители начали год с резкого роста цен
Казахстанские производители не могут удержать роста цен. В
Казахстанские производители не могут удержать роста цен. В
Наибольшее увеличение было замечено по товарам казахстанского производства, предназначенных к продаже в странах вне СНГ. За первые два месяца 2017 года их цена выросла на 39,4%, если сравнивать с уровнем
Для собственных потребителей внутри страны производители подняли цены также существенно, хотя и не в таком объеме, как для вышеуказанной категории покупателей, — прирост цен за отчетный период составил 22,4%.
При этом, для покупателей из стран СНГ казахстанские производители стараются сдержать рост цен, в
В январе 2017 года покупка сырья и оборудования для
Больше всего подорожала такая продукция, закупленная в странах СНГ, — на 20,3%.
Цены на сырье и оборудование от местных предприятий за указанный период увеличились менее значительно, на 13,5%. Рост стоимости продукции
В структуре импортных поступлений товаров, необходимых для производства готовой продукции внутри Казахстана, наибольший уровень роста в 2016 году показали инвестиционные товары (стройматериалы, машины и оборудование) — годовой прирост составил 10,2%.
Почти также значительно подорожало импортируемое сырье — на 10,1%, а вот стоимость полуфабрикатов в 2016 году выросла всего на 4,6%. Примечательно, что удорожание цен на полуфабрикаты было зафиксировано по поступлениям из стран СНГ (+10,2%), в то время как полуфабрикаты из других стран мира за год, напротив, упали в цене на 7,4%.
Увеличивая цены, казахстанская промышленность пытается реанимировать стагнирующее производство. В январе 2017 года совокупный выпуск промышленной продукции в РК вырос почти на 5% по сравнению с январем 2016 года.
Первые признаки возобновления роста производства сопровождаются одновременным увеличением числа активных предприятий на рынке — в текущем году таки х предприятий и производств насчитывается на 2% больше, чем год назад, или почти 2 тысячи промышленных организаций.
Напомним, что в настоящее время в Казахстане реализовывается государственная программа