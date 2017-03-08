Производители начали год с резкого роста цен

При этом, для покупателей из стран СНГ казахстанские производители стараются сдержать рост цен, в январе-феврале 2017 года они увеличились всего на 8,7% в годовом выражении. Напомним, что в прошлом году (2 мес.) стоимость продукции для них увеличилась на 28,7%.

Для собственных потребителей внутри страны производители подняли цены также существенно, хотя и не в таком объеме, как для вышеуказанной категории покупателей, — прирост цен за отчетный период составил 22,4%.

Наибольшее увеличение было замечено по товарам казахстанского производства, предназначенных к продаже в странах вне СНГ. За первые два месяца 2017 года их цена выросла на 39,4%, если сравнивать с уровнем января-февраля 2016 года.

В январе 2017 года покупка сырья и оборудования для производственно-технического назначения обошлась на 14% дороже, чем это было год назад.

Больше всего подорожала такая продукция, закупленная в странах СНГ, — на 20,3%.

Цены на сырье и оборудование от местных предприятий за указанный период увеличились менее значительно, на 13,5%. Рост стоимости продукции производственно-технического предназначения удалось несколько обуздать в этом году — он составил +9,7% против роста на 64% в январе-феврале 2016 года.

В структуре импортных поступлений товаров, необходимых для производства готовой продукции внутри Казахстана, наибольший уровень роста в 2016 году показали инвестиционные товары (стройматериалы, машины и оборудование) — годовой прирост составил 10,2%.

Почти также значительно подорожало импортируемое сырье — на 10,1%, а вот стоимость полуфабрикатов в 2016 году выросла всего на 4,6%. Примечательно, что удорожание цен на полуфабрикаты было зафиксировано по поступлениям из стран СНГ (+10,2%), в то время как полуфабрикаты из других стран мира за год, напротив, упали в цене на 7,4%.

Увеличивая цены, казахстанская промышленность пытается реанимировать стагнирующее производство. В январе 2017 года совокупный выпуск промышленной продукции в РК вырос почти на 5% по сравнению с январем 2016 года.

Первые признаки возобновления роста производства сопровождаются одновременным увеличением числа активных предприятий на рынке — в текущем году таки х предприятий и производств насчитывается на 2% больше, чем год назад, или почти 2 тысячи промышленных организаций.