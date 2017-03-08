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07:01 (мск), источник: Kapital.kz

Производители начали год с резкого роста цен

Казахстанские производители не могут удержать роста цен. В январе-феврале текущего года стоимость продукции местных производителей промышленной продукции более чем на 28% выше уровня за аналогичный период прошлого года. Это самый значительный прирост цен за последние 5 лет, пишет аналитическая служба Finprom.kz.

Источник: Kapital.kz

Наибольшее увеличение было замечено по товарам казахстанского производства, предназначенных к продаже в странах вне СНГ. За первые два месяца 2017 года их цена выросла на 39,4%, если сравнивать с уровнем января-февраля 2016 года.

Для собственных потребителей внутри страны производители подняли цены также существенно, хотя и не в таком объеме, как для вышеуказанной категории покупателей, — прирост цен за отчетный период составил 22,4%.

При этом, для покупателей из стран СНГ казахстанские производители стараются сдержать рост цен, в январе-феврале 2017 года они увеличились всего на 8,7% в годовом выражении. Напомним, что в прошлом году (2 мес.) стоимость продукции для них увеличилась на 28,7%.

Промышленные предприятия РК вынуждены поднимать цены на свою продукцию на фоне продолжающегося удорожания стоимости производства.

В январе 2017 года покупка сырья и оборудования для производственно-технического назначения обошлась на 14% дороже, чем это было год назад.

Больше всего подорожала такая продукция, закупленная в странах СНГ, — на 20,3%.

Цены на сырье и оборудование от местных предприятий за указанный период увеличились менее значительно, на 13,5%. Рост стоимости продукции производственно-технического предназначения удалось несколько обуздать в этом году — он составил +9,7% против роста на 64% в январе-феврале 2016 года.

В структуре импортных поступлений товаров, необходимых для производства готовой продукции внутри Казахстана, наибольший уровень роста в 2016 году показали инвестиционные товары (стройматериалы, машины и оборудование) — годовой прирост составил 10,2%.

Почти также значительно подорожало импортируемое сырье — на 10,1%, а вот стоимость полуфабрикатов в 2016 году выросла всего на 4,6%. Примечательно, что удорожание цен на полуфабрикаты было зафиксировано по поступлениям из стран СНГ (+10,2%), в то время как полуфабрикаты из других стран мира за год, напротив, упали в цене на 7,4%.

Увеличивая цены, казахстанская промышленность пытается реанимировать стагнирующее производство. В январе 2017 года совокупный выпуск промышленной продукции в РК вырос почти на 5% по сравнению с январем 2016 года.

Первые признаки возобновления роста производства сопровождаются одновременным увеличением числа активных предприятий на рынке — в текущем году таки х предприятий и производств насчитывается на 2% больше, чем год назад, или почти 2 тысячи промышленных организаций.

Напомним, что в настоящее время в Казахстане реализовывается государственная программа индустриально-инновационного развития, в результате которой к 2019 году в республике должны быть достигнуты следующие экономические показатели: прирост объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности на 43% в реальном выражении; рост валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении; рост производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза в реальном выражении; рост стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,1 раза; снижение энергоемкости обрабатывающей промышленности не менее чем на 15%; рост занятости в обрабатывающей промышленности на 29,2 тыс. человек.

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