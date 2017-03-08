Украина оказалась на 24-м месте в рейтинге самых дешевых стран

Покупательная способность украинцев на 71,9% ниже чем аналогичный показатель среди жителей Нью-Йорка. Также арендная плата в среднем на 91,1% ниже, а стоимость еды и услуг — на 71,2%.

Об этом говорится на сайте GoBankingRates.

В исследовании отмечается, что доходы украинцев остаются низкими. Однако, жители Киева, тратят около 325 долл. на человека в месяц, без учета арендной платы.

Согласно данным исследования, Россия оказалась на 39-м месте. Покупательная способность в стране, согласно данным авторов исследования, на 43,1% ниже чем у жителей Нью-Йорка. Белоруссия находится на 50-м месте.

Самыми дешевыми странами стали Южная Африка и Индия. Польша на 12-м месте.

Напомним, украинский бизнесмен Ринат Ахметов в рейтинге миллиардеров от Bloomberg оказался на 483 месте. Состояние украинского олигарха оценили в 3,66 миллиарда долларов.