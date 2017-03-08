Украина оказалась на 24-м месте в рейтинге самых дешевых стран
Украина попала в список самых дешевых стран для жизни по версии американского портала GoBankingRates.
Украина попала в список самых дешевых стран для жизни по версии американского портала GoBankingRates.
Покупательная способность украинцев на 71,9% ниже чем аналогичный показатель среди жителей
Об этом говорится на сайте GoBankingRates.
В исследовании отмечается, что доходы украинцев остаются низкими. Однако, жители Киева, тратят около 325 долл. на человека в месяц, без учета арендной платы.
Согласно данным исследования, Россия оказалась на 39-м месте. Покупательная способность в стране, согласно данным авторов исследования, на 43,1% ниже чем у жителей
Самыми дешевыми странами стали Южная Африка и Индия. Польша на 12-м месте.
Напомним, украинский бизнесмен Ринат Ахметов в рейтинге миллиардеров от Bloomberg оказался на 483 месте. Состояние украинского олигарха оценили в 3,66 миллиарда долларов.