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07:26 (мск), источник: Kapital.kz

Биткоин к концу года может вырасти до $3 тысяч

Криптовалюта стремительно занимает лидирующие позиции на рынке и растет в цене выше прогнозов.

Источник: Kapital.kz

Если в начале марта стоимость биткоина впервые превысила цену за одну тройскую унцию золота на мировом рынке, аналитики утверждают, что это только начало. По их прогнозам, курс биткоина может вырасти до небывалого уровня 3 тысячи долларов, передает CNBC.

Как сообщает «Вести. Экономика», CEO китайской биржи BTCC Бобби Ли уверен, что к 2020 г. цена первой криптовалюты будет находиться в диапазоне от 5 тысяч до 11 тысяч долларов.

Аналитики сходятся во мнении, что криптовалюта, которую нельзя даже потрогать, в современном мире оказывается ценнее металла, который на протяжении долгих лет являлся платежным средством.

Так, увеличение этой шкалы составит почти 150% от текущей цены биткоина в размере $1,204 на момент публикации и более чем на 130% больше чем предыдущие $1293,47, установленные на прошлой неделе, по данным CoinDesk.

Кстати, многие эксперты считают, что вскоре курс биткоина может стать для инвесторов неким ориентиром, каким в свое время являлась стоимость золота.

Аналитики в целом отмечают, что к бурному росту биткоина подтолкнула еще нестабильная мировая политическая ситуация, выборы в Европе и выход Великобритании из ЕС. Немалую роль сыграли также усиление регулирования по борьбе с коррупцией со стороны китайских властей, денежная реформа в Индии. Эти факторы подтолкнули рынок к альтернативным вариантам по сбережению денежных средств. Волатильность в других валютах и неопределенность в мировой экономике только усилили позиции биткоина на рынке.

Напомним, что в начале марта биткоин впервые в истории торгов стал дороже унции золота. За одну единицу криптовалюты максимально давали $1280, в то время как унция золота стоила немногим более $1236.

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