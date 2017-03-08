В Красноярске ряд предприятий игнорируют режим «чёрного неба»

Проведя проверку соблюдения экологического законодательства во время долгого периода действия режима НМУ (неблагоприятных метеоусловий) в феврале, Красноярская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения на четырёх крупных и пяти мелких предприятиях. В частности, у ООО «КраМЗ» план мероприятий по регулированию выбросов при НМУ не согласован с Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края, у АО «НПП «РАДИОСВЯЗЬ» он вовсе отсутствует, соответственные работы во время объявления режима «чёрного неба» не проводятся.

Кроме того, в АО «НПП «РАДИОСВЯЗЬ» источник выбросов вредных веществ эксплуатируют без разрешительной документации, в нарушение федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха». При этом, котельная предприятия находится в центре Красноярска, в жилом массиве.

Проверка на ООО «КраМЗЭнерго» выявила, что должностные лица во время действия НМУ первой степени опасности не выполняют меры по контролю на внешней границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами. Отдельные нарушения выявлены и у АО «КрЭВРЗ».

В отношении руководителя ООО «КраМЗЭнерго», директора по экологии и качеству ООО «КраМЗ» возбуждено 2 дела об административном правонарушении.

Во время спецрежима сотрудники природоохранной прокуратуры также провели рейды по 15 небольшим предприятиям, где также имеет место выброс вредных веществ в атмосферу. Это были, в частности, автосервисы, шиномонтажные мастерские, магазины и т. п. В результате выявлены нарушения экологических законов у пяти ИП. На них также составлены дела об административных правонарушениях.

Как сообщили в ведомстве, проверки будут продолжены в 2017 году и на других предприятиях при объявлении режимов НМУ.