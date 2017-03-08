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09:59 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Норвегия обещает построить солнечные электростанции в Украине

Украина и Норвегия рассматривают возможности строительства солнечных электростанций в Украине.

Источник: Telegraf.com.ua

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам евроинтеграции Наталья Бойко провела рабочую встречу с вице-президентом норвежской компании Scatec Solar Терье Осмундсеном и чрезвычайным и полномочным послом Королевства Норвегия в Украине Уле Терье Хорпестадом.

Во время встречи, которая состоялась 7 марта, стороны обсудили общие правила на украинском рынке для иностранных независимых производителей электроэнергии и перспективы возобновляемых источников энергии после 2030 года, сообщает пресс-служба министерства.

Наталья Бойко в своем выступлении выразила признательность норвежской стороне за постоянную поддержку в реформировании энергетического сектора Украины. Также она отметила заинтересованность рассмотреть и обсудить предложение норвежской стороны относительно строительства в Украине 2-х солнечных электростанций с мощностью 60 Мвт.

Кроме того, обратила внимание на возможность строительства таких энергетических объектов в различных регионах Украины. Во время разговора Наталья Бойко рассказала норвежской стороне об основных правилах на рынке электроэнергетики Украины и перспективы после 2030 года.

Она также обратила внимание на необходимость выполнения Украиной обязательств относительно увеличения доли электроэнергии из возобновляемых источников до 11% в балансе электрической энергии к 2020 году.

Также Бойко отметила защищенность инвесторов, поскольку существует законодательная основа для функционирования генераций, использующих возобновляемые источники энергии.

В ходе разговора представитель Департамента электроэнергетического комплекса Виктория Гнатовская подчеркнула, что в рамках реформирования рынка электрической энергии важно развитие возобновляемых источников энергии. Также проинформировала, что на сегодня проект Закона Украины «О рынке электрической энергии Украины», который полностью имплементирует Третий энергетический пакет ЕС, готовится к рассмотрению во втором в чтении Верховной Радой Украины.

Норвежская сторона в свою очередь проинформировала относительно проектов солнечных станций в Норвегии и их основные преимущества для Украины. Стороны подчеркнули заинтересованность в продолжении соответствующей работы и готовность более детально обсудить возможности внедрения предлагаемых норвежскими коллегами проектов.

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