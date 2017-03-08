В селе Костешты Яловенского района построят современный спортивный комплекс

Чтобы у людей было больше возможностей, власти решили построить в селе современный спортивный комплекс. Начнётся строительство в конце весны и продлится два года.

Новый спортивный комплекс будет вмещать полторы тысячи человек. Власти планируют построить там футбольное поле, а вокруг беговые дорожки.

«Мы представили проект в Агентство регионального развития, он прошел все этапы. Недавно нас известили, что комиссия его добрила», — сказала мэр села Костешты наталья Петря.

В спортивном комплексе будут проходить местные, региональные и даже национальные соревнования.

«До сих пор у нас такой инфраструктуры не было. Футбольное поле будет с искусственным покрытием, на трибунах полторы тысячи мест, будут административный и санитарный блоки», — отметил глава Агентства регионального развития Виорел Жардан.

Местные жители довольны решением властей, больше всего обрадовались дети.

«У нас есть поле, но не такое. Нет даже скамеек для зрителей».

«Это очень хорошо. У детей будет возможность развиваться, учиться играть в футбол».



«Очень хорошо. Здесь проходит много матчей. Теперь их будет больше, и все это в улучшенных условиях».

Стоимость проекта 32 миллиона леев. Свыше 22 — выделит Агентство регионального развития, ещё 10 — Молдавская федерация футбола.