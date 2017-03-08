Алматинские рекламщики хотят провести митинг
В акимате Алматы объяснили массовый снос билбордов и
В акимате Алматы объяснили массовый снос билбордов и
Решение о демонтаже рекламных конструкций, уверяют чиновники, приняли еще два года назад. Правда, разобрать должны были только щиты, которые не соответствуют требованиям. А предприниматели говорят, что оборудование устанавливали по всем правилам. Не согласны они и с тем, как «утилизировали» их собственность: тонны металла просто вывезли на окраину.
Последним пристанищем для рекламных конструкций стал пустырь на окраине Алматы. Билборды и
Вадим Козинец — владелец
«Ощущение такое, что тебя оставили на улице просто. Просто так взять… Это средневековье
Ночь с 5 на 6 марта для владельцев рекламных конструкций была темна и полна ужаса. За несколько часов в городе демонтировали десятки билбордов и
«Мы не получили никакого официального уведомления от акимата, мы не получили решения суда, не было судоисполнителя. По идее, такие вещи делаются в присутствии собственника данных конструкций. А в данном случае налицо
Акимат же хранил молчание почти сутки. Наконец, от чиновников удалось получить объяснения. Не слишком внятные. В распространенном
«В Управлении архитектуры и градостроительства Алматы пояснили, что решением маслихата Алматы от 30 ноября 2015 года № 381 в Правила благоустройства территории города Алматы были внесены дополнения в части требований к наружной рекламе, а именно утверждены форматы и размеры рекламных конструкций. В связи с этим, в целях приведения облика города в соответствие с вышеуказанными правилами, проводится работа по замене рекламных сооружений “старого” формата», — говорится в сообщении.
Эти объяснения бизнесменов не устроили. Они уже написали жалобы во всевозможные инстанции и даже добиваются разрешения у того же акимата на проведение митинга. Из ситуации хозяева рекламных конструкций намерены выйти со щитом, а не на щите.