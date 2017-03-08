Алматинские рекламщики хотят провести митинг

Решение о демонтаже рекламных конструкций, уверяют чиновники, приняли еще два года назад. Правда, разобрать должны были только щиты, которые не соответствуют требованиям. А предприниматели говорят, что оборудование устанавливали по всем правилам. Не согласны они и с тем, как «утилизировали» их собственность: тонны металла просто вывезли на окраину.

Последним пристанищем для рекламных конструкций стал пустырь на окраине Алматы. Билборды и LED-дисплеи со всего города почему-то вывезли не на свалку, а бросили под окнами презентабельных коттеджей. Бизнесмены, случайно узнавшие о таком способе утилизации своей собственности, явно чувствуют себя на щите.

Вадим Козинец — владелец LED-дисплея, демонтированного одним из первых. На пустыре свою рекламную конструкцию он не нашел. Говорит, ее просто могли не донести. А вот что с импровизированного склада могут что-то унести, не сомневается. Тонны качественного металла никто не охраняет.

«Ощущение такое, что тебя оставили на улице просто. Просто так взять… Это средневековье какое-то. За одну ночь взять и такое сотворить», — говорит гендиректор рекламной компании Вадим Козинец.

Ночь с 5 на 6 марта для владельцев рекламных конструкций была темна и полна ужаса. За несколько часов в городе демонтировали десятки билбордов и LED-дисплеев. Их грузили в машины и увозили в неизвестном направлении. Несколько компаний разом лишились имущества и получили многомиллионные долги.

«Мы не получили никакого официального уведомления от акимата, мы не получили решения суда, не было судоисполнителя. По идее, такие вещи делаются в присутствии собственника данных конструкций. А в данном случае налицо какой-то сговор, потому что работа осуществлялась ночью, работа осуществлялась не подрядными организациями, но платил за это, как сказали сами работяги, акимат», — возмущается исполнительный директор рекламной компании Наиль Ахмеджанов.

Акимат же хранил молчание почти сутки. Наконец, от чиновников удалось получить объяснения. Не слишком внятные. В распространенном пресс-релизе лишь сказано, что рабочие действовали в рамках закона, а решение о демонтаже рекламных конструкций приняли еще два года назад.

«В Управлении архитектуры и градостроительства Алматы пояснили, что решением маслихата Алматы от 30 ноября 2015 года № 381 в Правила благоустройства территории города Алматы были внесены дополнения в части требований к наружной рекламе, а именно утверждены форматы и размеры рекламных конструкций. В связи с этим, в целях приведения облика города в соответствие с вышеуказанными правилами, проводится работа по замене рекламных сооружений “старого” формата», — говорится в сообщении.

Эти объяснения бизнесменов не устроили. Они уже написали жалобы во всевозможные инстанции и даже добиваются разрешения у того же акимата на проведение митинга. Из ситуации хозяева рекламных конструкций намерены выйти со щитом, а не на щите.