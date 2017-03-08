Андрей Бочаров ознакомился с ходом возрождения собора Александра Невского
Губернатор Андрей Бочаров посетил стройплощадку собора Александра Невского.
Губернатор Андрей Бочаров посетил стройплощадку собора Александра Невского.
Как сообщили РИАЦ в
Как известно, в 2015 году на публичных слушаниях волгоградцы поддержали решение о воссоздании разрушенного в 1932 году собора Александра Невского. В феврале 2016 года, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, компания «Приволжтрансстрой» приступила к реализации проекта, рассчитанного до 2020 года. Финансирование строительства ведется за счет пожертвований. Попечительский совет по строительству храма по предложению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа возглавил губернатор Андрей Бочаров.