Эксперты проверят качество и безопасность продуктов в донских магазинах
В 2017 году представители донского департамента потребительского рынка проведут более 130-ти экспертиз.
В 2017 году представители донского департамента потребительского рынка проведут более 130-ти экспертиз.
Так специалисты проверят в магазинах качество фарша, замороженных фруктов и овощей, растительного масла, молока, сметаны, творога, муки, семечек, кондитерских изделий и другой продовольственной продукции.
Товары пройдут исследования на микробиологические,