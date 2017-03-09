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12:09 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Более 422 миллионов рублей потратят на реконструкцию подстанции аэропорта «Платов»

Заместитель губернатора посетил ряд энергообъектов строящегося аэропорта «Платов».

Одним из основных вопросов выездного совещания стала реконструкция подстанции 110/10 кВ АС-10 с заменой трансформаторов.

В рамках обсуждения прозвучала информация о том, что данный объект включен в программу подготовки к ЧМ-2018. Так на обновление подстанции планируют затратить более 380-ти миллионов рублей из федерального бюджета и более 42 миллионов рублей, принадлежащих «МРСК Юга». Общая стоимость работ — более 422 миллионов рублей.

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