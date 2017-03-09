Более 422 миллионов рублей потратят на реконструкцию подстанции аэропорта «Платов»
Заместитель губернатора посетил ряд энергообъектов строящегося аэропорта «Платов».
Заместитель губернатора посетил ряд энергообъектов строящегося аэропорта «Платов».
Одним из основных вопросов выездного совещания стала реконструкция подстанции 110/10 кВ АС-10 с заменой трансформаторов.
В рамках обсуждения прозвучала информация о том, что данный объект включен в программу подготовки к ЧМ-2018. Так на обновление подстанции планируют затратить более 380-ти миллионов рублей из федерального бюджета и более 42 миллионов рублей, принадлежащих «МРСК Юга». Общая стоимость работ — более 422 миллионов рублей.