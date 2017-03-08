Электроэнергия в Украине может стоить гораздо дешевле — эксперт
Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире «ГС» заявил, что в Украине не существует рынка электроэнергии, поэтому цены регулируются вручную.
Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире «ГС» заявил, что в Украине не существует рынка электроэнергии, поэтому цены регулируются вручную.
КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. С 1 марта в Украине подорожала электроэнергия. Ее стоимость для населения выросла в среднем на 26%. Это уже пятое повышение тарифов за последние два года. Его в Нацкомиссии по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг обосновывали необходимостью приведения тарифов к «экономически обоснованному уровню». И оно должно было стать последним на сегодня. Вместе с тем, недавно в Нацкомиссии заявили, что нынешняя стоимость электроэнергии для населения почти на 60% ниже экономически обоснованного уровня.
Действительно ли существует необходимость в очередном повышении тарифа на электричество, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам
«Нам обещали, что это будет последнее повышение тарифов, и оно было экономически обоснованным. Сейчас же мы пришли к тому, что снова оно у нас требует