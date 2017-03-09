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12:30 (мск), источник: "Российская газета"

Клиентам «Татфондбанка» выдадут микрозаймы под пять процентов

Власти Татарстана делают все возможное, чтобы вернуть деньги или частично компенсировать потери максимальному числу вкладчиков «Татфондбанка» («ТФБ») и «Интехбанка».

В самой сложной ситуации оказались клиенты — юрлица. Таковых в «ТФБ» более 30 тысяч. В эту категорию входят крупные предприятия, малый и средний бизнес. Они не могут рассчитывать на страховое возмещение от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в отличие от физлиц, у большинства из которых объем средств на депозитах укладывался в 1,4 миллиона рублей.

Юрлица попадают в третью очередь кредиторов. И их шансы получить деньги весьма призрачны. На эмоциях люди предлагают далеко не самые реалистичные варианты. Так, группа вкладчиков считает, что власти могли бы создать что-то вроде фонда помощи. А туда привлечь средства крупнейших компаний республики и местного бюджета.

Однако на встрече с клиентами «ТФБ» премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков пояснил, что эта схема абсолютно не правовая. Также власти Татарстана не видят смысл оспаривать у Банка России отзыв лицензии.

Главный упрек в адрес властей от вкладчиков связан как раз с тем, что у них был солидный пакет акций банка, участвовали в управлении банком, а стало быть, выступали гарантом его устойчивости.

«Наверное, большая ошибка была в том, что мы как-то пытались помочь с финансовой устойчивостью банка, — признался президент Татарстана Рустам Минниханов. — В 2014 году, когда рубль обесценился, положение многих банков ухудшилось, и тогда к нам обратился за поддержкой Роберт Мусин. И вот так в совет директоров “Татфондбанка” вошел Ильдар Халиков». Глава республики напомнил, что тогда же правительство увеличило госдолю в банке с 15−17 до 25 процентов, чтобы облегчить положение кредитной организации. «Я и с себя, и с правительства вину не снимаю, — подчеркнул президент Татарстана. — Мы пользовались существующими отчетами и думали, что есть определенное напряжение, но глубины проблемы не представляли».

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Минниханов отметил, что в числе пострадавших вкладчиков и крупнейшие татарстанские предприятия. Они потеряли около 40 миллиардов рублей. По его мнению, шансов вернуть деньги нет. Что касается малого бизнеса, то власти готовы ему помочь в рамках программы микрокредитования. Выдавать микрозаймы «прогоревшим» предпринимателям начали вскоре после введения моратория в «ТФБ». Они получали кредиты на срок до 3 лет с отсрочкой платежа на 12 месяцев. Ставка — 5 процентов годовых. При этом бюрократические процедуры сведены к минимуму. Сейчас таких займов оформлено на 400 миллионов рублей. Еще 300 миллионов получили сельхозпредприятия.

Кроме того, запускается специальная программа для предпринимателей, которые собирались закупить или уже закупили оборудование, но чьи счета оказались заблокированы в «Татфондбанке». Для них отменят первоначальный взнос и будут субсидировать лизинговые платежи. На эти цели выделят примерно 500 миллионов рублей.

Есть еще одна проблемная категория клиентов банка. Это люди, которые согласились перевести депозиты из «Татфондбанка» в доверительное управление компании «ТФБ Финанс». Примерная сумма «уплывших» вкладов 2,3 миллиарда рублей. В итоге около 1700 человек потеряли право на страховое возмещение.

По делу «ТФБ Финанс» уже арестованы шесть топ-менеджеров. Пока в числе потерпевших значатся 160 человек, подавших заявление в МВД. Сейчас власти прорабатывают механизм, позволяющий вернуть обманутым людям статус клиентов банка. Это позволит им получить по страховке деньги. Прокуратура РТ взяла на себя вкладчиков-инвалидов. И будет добиваться, чтобы их включили в реестр вкладчиков. Министру юстиции поручили аналогичную работу по другим категориям граждан.

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