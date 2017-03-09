Клиентам «Татфондбанка» выдадут микрозаймы под пять процентов

В самой сложной ситуации оказались клиенты — юрлица. Таковых в «ТФБ» более 30 тысяч. В эту категорию входят крупные предприятия, малый и средний бизнес. Они не могут рассчитывать на страховое возмещение от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в отличие от физлиц, у большинства из которых объем средств на депозитах укладывался в 1,4 миллиона рублей.

Юрлица попадают в третью очередь кредиторов. И их шансы получить деньги весьма призрачны. На эмоциях люди предлагают далеко не самые реалистичные варианты. Так, группа вкладчиков считает, что власти могли бы создать что-то вроде фонда помощи. А туда привлечь средства крупнейших компаний республики и местного бюджета.

Однако на встрече с клиентами «ТФБ» премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков пояснил, что эта схема абсолютно не правовая. Также власти Татарстана не видят смысл оспаривать у Банка России отзыв лицензии.

Главный упрек в адрес властей от вкладчиков связан как раз с тем, что у них был солидный пакет акций банка, участвовали в управлении банком, а стало быть, выступали гарантом его устойчивости.