Рынок отелей Минска по-прежнему несбалансирован

Как сообщил «Ежедневнику» директор департамента исследований и консалтинга Colliers International Беларусь Денис Четвериков, в 2016 году в Минске было введено три отеля: Minsk Marriott Hotel на 217 номеров, Аква-Минск на 110 номеров и DoubleTree by Hilton на 193 номера. В то же время, двухзвездочный отель Холт Тайм на 134 номера был переформатирован в общежитие. Таким образом сегодня столичный гостиничный фонд составляет уже 5156 номеров.

Интересно, что в 2014 году, когда предложение на рынке фактически удвоилось, аналитики предсказывали, что по итогам 2016 года в Минске будет более 7 тыс. номеров. Однако сложная экономическая ситуация в стране и мире, а также плохая заполняемость фонда, с которой столкнулись игроки рынка в 2014 и 2015 году, внесли свои коррективы в озвученные ранее планы. Многие девелоперы отказались от строительства отелей, другие проекты были заморожены и их открытие перенесли на более позднее время. В результате по итогам года рынок недосчитался около 2 тыс. номеров, что оказалось даже к лучшему.

Так, например, были законсервированы многофункциональный комплекс «Газпром центр» с отелем Radisson Blu и комплекс с отелем на территории бывшего кинотеатра «Современник». По некоторым проектам, где не началось возведение объектов, застройщик полностью поменял планы: например, вместо отеля Amara и комплекса «Перс Полис» с отелем будут реализованы другие проекты.

Но несмотря на это, минувший 2016 год вселил некоторый оптимизм в игроков рынка, так как, несмотря на рост предложения, заполняемость номерного фонда продемонстрировала небольшой рост (на 1%), достигнув среднего показателя в 41%. Умеренному оптимизму способствует и введение пятидневного безвизового режима. Также через привлечение собственных тренеров пришедшие в Минск отельные бренды начали успешно решать и проблему нехватки обслуживающего персонала.

Что осталось неизменным — это перекос в соотношении спроса и предложения. По словам Дениса Четверикова, сегодня самыми востребованными в столице являются номера 3*. Однако как раз отели такого плана намного реже заявляются девелоперами, чем отели 5*. Даже несмотря на существующий перекос в балансе спрос-предложение, новые проекты, заявленные в 2015 и 2016 году, предполагают строительство премиальных отелей.

Как отмечают эксперты, девелоперы пока еще не пришли к пониманию того, что гостиница 3* может быть не менее прибыльной. Возможно также, что девелоперы просто пытаются удовлетворить свои амбиции, заявляя премиальные проекты, на которые впоследствии не хватает средств.

Между тем, возросшая после 2014 года конкуренция на рынке заставила встряхнуться даже государственных игроков, которые объединились в холдинг и попытались найти для себя хорошую «крышу» в виде известного в мире бренда. С «крышей» пока не получилось, так как старым советским гостиницам слишком сложно вписаться в известные брендбуки.

Усилившаяся на рынке конкуренция снизила цены на рынке, приблизив их к ценам Вильнюса, Риги и Варшавы зимой 2015 года. В 2016 году цены были относительно стабильны. Однако если по ценам мы уже, можно сказать, сравнялись с западными соседями, то по уровню сервиса еще пока существенно отстаем, считает Денис Четвериков.

В целом по рынку в 2017 году не ожидается большого притока номерного фонда. Несмотря на то, что несколько новых отелей находятся в высокой степени готовности, их выход на рынок еще под большим вопросом.

По мнению Дениса Четверикова, девелоперы могут отложить запуск проектов не только по экономическим причинам, но также потому, что рынок сегодня не нуждается в дополнительных номерах. С меньшими рисками сегодня можно запускать отели 3*, спрос на которые достаточно высок, а также уровня 5*+, для состоятельных гостей. Однако девелоперы по-прежнему заявляются только с премиальными проектами.

Рассчитывать на серьезный приток туристов в связи с объявленным в Беларуси пятидневным безвизовым въездом также не приходится. Если количество туристов вырастет на 20%, то заполняемость отелей увеличится на с 41% до 49%, что по-прежнему не высокий показатель.

«Увеличение притока туристов, конечно, будет, но не настолько, чтобы выводить на рынок новые отели и увеличивать номерной фонд. Это несопоставимые значения», — заявил Денис Четвериков.

По мнению эксперта, сегодня рынку нужно не наращивать количество номеров, а устранить те перекосы, которые возникли во время бурного строительства отелей к ЧМ-2014.