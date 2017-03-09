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03:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Завод «Радиоприбор» отключают от тепла за миллионные долги

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») с девятого марта ужесточает ограничения в подаче тепловой энергии заводу «Радиоприбор», сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Энергетики вводят полное ограничение режима потребления электроэнергии в трех производственных корпусах ОАО “Радиоприбор”, которые не участвуют в технологических процессах. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим должником среди промышленных потребителей Приморья, общая сумма его неплатежей превысила критическую отметку в 24 миллионов рублей», — говорится в сообщении энергокомпании.

Если со стороны ОАО «Радиоприбор» не поступит никаких гарантий оплаты, то через несколько дней энергетики отключат от тепла все объекты завода, заявляют энергетики.

«Задолженность завода перед АО “ДГК” начала формироваться еще в 2015 году, однако даже после признания предприятия банкротом энергетики продолжали снабжать его электричеством, пытаясь решить проблему в судебном порядке. Так, исполнительные листы по взысканию на 18,4 миллиона рублей (стоимость потребленных услуг за время с ноября 2015 года по март 2016 года) были направлены внешнему управляющему, однако денежные средства так и не поступили, не было и оплат текущего потребления электроэнергии». — говорится в сообщении.

В преддверии отопительного сезона 2016−2017 годов, несмотря на большую сумму задолженности, энергетики продолжили поставку ресурсов на объекты «Радиоприбора», исполнив договоренность с администрацией Приморского края. При этом было достигнуто соглашение со временным руководством предприятия об оплате текущего потребления. Но и в этот раз оплата не была произведена.

В декабре прошлого года Дальневосточная генерирующая компания была вынуждена перевести несколько корпусов ОАО «Радиоприбор» на теплоснабжение по ограниченной схеме. При этом ради сохранения производственной инфраструктуры завода было принято решение не отключать предприятие полностью.

«По состоянию на первое марта сложилась критическая ситуация, при которой энергетики больше не могут продолжать поставлять тепло предприятию-должнику, которое потребляет энергоресурсы стоимостью около ста тысяч рублей в сутки. С начала 2017 года в результате безвозмездного потребления тепловой энергии ОАО “Радиоприбор” причинило энергокомпании дополнительный ущерб на сумму 6,5 миллиона рублей. Дальнейший рост дебиторской задолженности, которая уже превысила 24 миллиона рублей, истощает ресурсы АО “ДГК”, в то время как сейчас эти средства особенно необходимы для реализации ремонтной программы и подготовки к отопительному сезону 2017−2018 годов. В условиях дефицита денежных средств безвозмездное потребление тепловой энергии негативно влияет на стабильность и надежность теплоснабжения всех потребителей дальневосточного региона», — говорится в сообщении.

Официальные письма о необходимости скорейшего урегулирования ситуации неоднократно направлялись в адрес администрации Приморского края, внешнему управляющему ОАО «Радиоприбор», а также к представителям Дубненского машиностроительного завода, который планирует стать арендатором предприятия-должника. Однако до сих пор никаких мер по решению данного вопроса принято не было.

«В связи с этим с девятого марта АО “Дальневосточная генерирующая компания” вводит полное ограничение режима потребления трех производственных корпусов ОАО “Радиоприбор”, которые не участвуют в технологических процессах. Еще через несколько дней планируется отключить от тепла все объекты завода», — говорится в сообщении.

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