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03:42 (мск), источник: Вести Приморье

Большой десантный корабль «Ослябя» прошёл ремонт на «Дальзаводе»

Срок службы корабля продлен на пять лет.

Источник: Вести Приморье

Успешно прошел ремонт на АО «Центр судоремонта «Дальзавод» и сдан Тихоокеанскому флоту большой десантный корабль (БДК) «Ослябя», — сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«БДК “Ослябя” успешно прошел ремонт на “Дальзаводе”, уже сдан флоту и сейчас ведется оформление соответствующих документов», — сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов при посещении предприятия.

Он уточнил, что срок службы корабля продлен на пять лет.

Командир БДК Алексей Шитов в свою очередь сообщил, что на корабле отремонтированы главная энергетическая установка и электромеханическая часть, корабль получил новую радиолокационную станцию управления огнем «Багира», новую опреснительную установку, новую систему очистки сточных вод.

В ходе ремонта на БДК впервые применены покрытия палубы и всех жилых помещений из современных полимерных материалов. Корабль способен брать на борт усиленную танковую роту (12 танков или 17 БМП или 17 БТР) и до 250 человек десанта. Автономность плавания корабля составляет шесть месяцев. Вооружение корабля — 2 артиллерийские установки АК — 725 калибра 57 см и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».

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