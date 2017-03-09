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05:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Холдинг «Аэропорты регионов» присматривается к авиаузлу Иркутска

Это заявление сделал гендиректор холдинга Евгений Чудновский.

Источник: IrkutskMedia.ru

Структура Виктора Вексельберга «Аэропорты регионов» присматривается к авиаузлу Иркутска. Об этом упомянул гендиректор компании Евгений Чудновский, рассказывая о планах участия в конкурсе на модернизацию аэропорта Белграда, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Ведомости».

Напомним, глава Приангарья Сергей Левченко предложил инвесторам создать консорциум, который должен будет реконструировать старый аэропорт, так и построить новый за пределами города. Отмечается, что интерес к развитию объекта проявил Виктор Вексельберг из «Аэропортов регионов», а также участие в нем предлагалось владельцу «Базэла» Олегу Дерипаске.

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