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04:59 (мск), источник: РИА Новости

Получатели «дальневосточного гектара» могут создать 45 новых поселений

ХАБАРОВСК, 9 мар -РИА Новости. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке составило список 45 мест компактного расположения земельных участков, полученных в рамках программы «дальневосточный гектар», где могут появиться новые населенные пункты, сообщает в четверг Минвостокразвития РФ.

Источник: РИА Новости
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«Мы планируем работать с получателями “дальневосточных гектаров”, чьи участки компактно расположены, предлагая им методологическую помощь, в том числе… с решением вопроса о получении статуса населенного пункта. Уверены, что из известных 45 мест компактного расположения участков агентство получит не менее 20 заявок от желающих создать новые селения», — приводятся в сообщении слова гендиректора агентства Валентина Тимакова.

Отмечается, что из 45 мест потенциальных селений 25 находятся в Приморском крае. Наибольшее число коллективных заявок — девять, располагаются в Хасанском районе Приморья. Здесь зарегистрированы пять территорий с концентрацией более 50 участков, четыре территории с более 100 участками в одном месте и четыре с более 150 участками. Они сформированы как за счет индивидуальных «гектаров», так и коллективных заявок — от групп граждан до 10 человек.

Компактное расположение участков объясняется преимуществами того или иного места. Так, Хасанский — это прибрежный район, где люди используют программу, чтобы взять участки для строительства дачи у моря. Пользуются спросом те участки, где поблизости есть инфраструктура
Валентина ТимаковаГенеральный директор агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
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Сообщается, что накануне по поручению Минвостокразвития агентство провело опрос граждан-участников программы «дальневосточный гектар» по теме создания селений. В опросе приняли участие около 700 человек.

По результатам опроса, 47% респондентов готовы объединиться с другими получателями гектаров для создания поселка, 84% опрошенных сообщили, что для создания поселения им нужна помощь в обустройстве инфраструктуры.

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, сейчас подано более 7,5 тысячи коллективных заявок. Это 11% от общего числа заявлений.

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