Получатели «дальневосточного гектара» могут создать 45 новых поселений

«Мы планируем работать с получателями “дальневосточных гектаров”, чьи участки компактно расположены, предлагая им методологическую помощь, в том числе… с решением вопроса о получении статуса населенного пункта. Уверены, что из известных 45 мест компактного расположения участков агентство получит не менее 20 заявок от желающих создать новые селения», — приводятся в сообщении слова гендиректора агентства Валентина Тимакова.

Отмечается, что из 45 мест потенциальных селений 25 находятся в Приморском крае. Наибольшее число коллективных заявок — девять, располагаются в Хасанском районе Приморья. Здесь зарегистрированы пять территорий с концентрацией более 50 участков, четыре территории с более 100 участками в одном месте и четыре с более 150 участками. Они сформированы как за счет индивидуальных «гектаров», так и коллективных заявок — от групп граждан до 10 человек.