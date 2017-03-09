В Приморье построят дороги к участкам многодетных семей
На строительство дорог к участкам многодетных семей в Приморье выделили 100 млн рублей, рассказали в краевой администрации.
На строительство дорог к участкам многодетных семей в Приморье выделили 100 млн рублей, рассказали в краевой администрации.
Готовы проекты дорог к участкам в Большом Камне и Лучегорске. Дороги во Владивостоке и Уссурийске уже начали строить.
Большинство земельных участков, предназначенных для выдачи многодетным семьям в крае, не имеют подъездных дорог, отметили в прокуратуре.
Также на многих участках нет электричества, водоснабжения и водоотведения. Приморский краевой суд уже обязал власти Владивостока обеспечить все выданные в районе участки инфраструктурой.