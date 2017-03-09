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05:54 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Приморье построят дороги к участкам многодетных семей

На строительство дорог к участкам многодетных семей в Приморье выделили 100 млн рублей, рассказали в краевой администрации.

Источник: ИТАР-ТАСС

Готовы проекты дорог к участкам в Большом Камне и Лучегорске. Дороги во Владивостоке и Уссурийске уже начали строить.

Большинство земельных участков, предназначенных для выдачи многодетным семьям в крае, не имеют подъездных дорог, отметили в прокуратуре. Из-за этого владельцы не могут начать строительство.

Также на многих участках нет электричества, водоснабжения и водоотведения. Приморский краевой суд уже обязал власти Владивостока обеспечить все выданные в районе участки инфраструктурой.

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