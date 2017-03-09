В Приморье построят дороги к участкам многодетных семей

Готовы проекты дорог к участкам в Большом Камне и Лучегорске. Дороги во Владивостоке и Уссурийске уже начали строить.

Большинство земельных участков, предназначенных для выдачи многодетным семьям в крае, не имеют подъездных дорог, отметили в прокуратуре. Из-за этого владельцы не могут начать строительство.

Также на многих участках нет электричества, водоснабжения и водоотведения. Приморский краевой суд уже обязал власти Владивостока обеспечить все выданные в районе участки инфраструктурой.