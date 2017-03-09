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09:14 (мск), источник: VN.RU

Ямы оттаяли на дорогах Новосибирска весной 2017

Пришедшая весна — радость для всех, но у водителей эйфория начала улетучиваться вместе с асфальтом. Растаявший за день снег попадает в трещины, а ночью в минус превращается в лед и разрушает полотно. Выбоины уже появились на многих городских улицах, а ведь это только начало марта.

Телеканал ОТС уже рассказывал о зимнем ремонте дорог. Тогда коммунальщики метод горячей спайки называли инновационным — мол, способ подходит даже для тридцатиградусных морозов: инфракрасные горелки разогревают асфальт, после чего насыпается асфальто-бетонная смесь, которую уплотняют с помощью виброплиты. Прошла зима, и яма на Ипподромской появилась вновь.

Как очевидно, даже с помощью немецкого оборудования за 700 тысяч рублей невозможно отремонтировать дороги в суровых сибирских условиях. По словам водителей, которые проезжают здесь каждый день, заплатки хватило лишь на месяц, и сейчас яма с каждым днем становится все больше.

Хуже ямы может быть только разлом в несколько метров. Именно такой появился на улице Большевистская. Из-за ремонтных работ проезжая часть сократилась. От тротуара тоже мало что осталось.

«Я прошла сегодня — просто полоса препятствий. Особенно когда вот эта стройка появилась, совершенно невозможно стало ходить. Стройка не движется, она закончится когда-нибудь или нет?» — сетует жительница г. Новосибирска Наталья Павликова.

Местные жители винят очередной долгострой — торговый центр «Снежная миля». Стройка идет уже четвертый год.

В ноябре прошлого года точно такая же трещина появлялась на этом самом месте, тогда же остановку «Гостиница Обь» перенесли на 200 метров вперед, и, похоже, остановочный пункт вернут сюда еще не скоро — после первого потепления грунт снова просел.

Обильная снежная зима доставит много хлопот — вся вода не уйдет в ливневки, часть останется на дорогах. Почему ямы вновь и вновь появляются там, где их недавно латали? Ответ: недобросовестное исполнение обязанностей самими ремонтниками — так считают общественники.

«ГОСТы, СНиПы — они носят лишь рекомендательный характер, соответственно, любой муниципальный заказчик вправе назвать работу так, как он захочет. Захочет — ямочный ремонт, захочет — планово-предупредительный. Каждый может делать так, как считает нужным, но ведь это не всегда правильно», — говорит координатор проекта «Карты плохих дорог» Михаил Мезенцев.

В год на ямочный ремонт тратят немалые суммы — до 100 миллионов рублей. Общественники создали сайт, куда надо отправлять фотографии ям, специалисты обрабатывают заявки, что позволяет привлечь внимание коммунальщиков и быстрее отремонтировать аварийный участок.

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