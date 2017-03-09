Дополнительные поезда запустят в Казахстане на Наурыз

Как сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки», в связи с увеличением спроса на перевозку пассажиров дополнительные поезда назначены по следующим маршрутам:

— № 154/153 сообщением Астана — Алматы, отправлением из Астаны 18 марта, прибытием Алматы 19 марта в одном направлении.

— № 157/158 сообщением Алматы-2 — Астана, отправлением из Алматы 18 марта, из Астаны 19 марта на один рейс.

— № 160/159 сообщением Алматы — Павлодар, отправлением из Алматы 19 марта, прибытием Павлодар 21 марта в одном направлении.

— № 155/156 сообщением Алматы-2 — Арысь-1 отправлением из Алматы 17 марта, из Арысь 18 марта на один рейс.