Аквапарку хотят «сосватать» соинвестора в Москве

Хабаровск, 9 марта, AmurMedia.

Идет активный поиск соинвестора по проекту строительства торгово-развлекательного центра с аквапарком в Хабаровске. В апреле объект будет выставлен на REX, международной выставке коммерческой недвижимости, сообщил корр. ИА AmurMedia гендиректор техзастройщика ООО «Инвестиционно-строительный консалтинг» Вадим Сухарев.

— К августу у нас будет четкое понимание по инвестору: кто будет софинансировать строительство аквапарка. Вообще вопрос не стоит так, что южнокорейского инвестора, компанию Meritz, надо вернуть в проект любой ценой — не этот, так другой инвестор будет. Так что работа по поиску инвестора идет, и работа довольно тяжелая. Ищем мы и за рубежом, и в стране, — сообщил Вадим Сухарев. — В апреле мы планируем представить наш проект на международной выставке коммерческой недвижимости REX (Real Estate eXhibition) в Москве.

Первоначально соинвесторами по проекту выступали южнокорейская компания Meritz (70% средств) и ООО «Броско», представляющее группу компаний «Невада» (30% средств). Оставшись без главного соинвестора после череды громких скандалов, ООО «Броско» в феврале начало работы на участке самостоятельно. До этого в проект были внесены изменения.

Теперь, чтобы начать разговор с инвестором, особенно с иностранным, необходимо будет заново подготовить весь пакет документов.

— В связи с внесенными изменениями в проект необходимо будет переделать все документы. У нас увеличивается аквапарк, добавляются дополнительные услуги, соответственно, переделывается техпроектирование, сводный сметный расчет, инвестиционный меморандум, в котором рассчитан срок окупаемости проекта, и бизнес-план. Для бизнеса внесение правок — это практика нормальная, но единственное, на это нужно время. А без этих документов существенного разговора с инвестором не получится, — говорит Вадим Сухарев.

Предыдущий, первый, инвестмеморандум, для Meritz, компания готовила четыре месяца. Причем, специалисты, которые могли бы подготовить этот документ на приемлемом уровне, нашлись только в Москве.

Вадим Сухарев также отметил, что сейчас работа над проектом идет в режиме наибольшего благоприятствования со стороны властей.

— Теперь уже есть хорошие отношения с краем, с городом, проекту дали, что называется, зеленый свет, — говорит Вадим Сухарев.