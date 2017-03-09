Появились новые подробности квартирного скандала в Жилстройсбербанке

В 2007 году Генпрокуратура подготовила целый доклад о нарушениях в жилищном и земельном законодательстве, который был представлен Совету безопасности.

До замужества госпожа Медеуова фамилию Калиева, утверждает издание. У Айжан было семь сестер и братьев. И один из ее братишек тоже стал счастливым обладателем собственного жилья, построенного за счет государства.

Жанабай Калиев получил квартиру в Актобе, попав в список казахстанцев, имевших право на приоритетное приобретение жилья.

Тогда действовала госпрограмма развития жилищного строительства на 2005−2007 годы. Преимущества при получении недвижимости имели такие категории, как молодые семьи с детьми и госслужащие.

Жанабай Туракбаевич трудился в частной фирме и официально в браке не состоял. И непонятно, как он попал в список приоритетных получателей жилья. Однако отмечается, что именно в период распределения этих квартир его старшая сестра Айжан возглавляла западное представительство ЖССБ.

Проверка установила, что Жанабай Калиев получил свою квартиру незаконно, и его фамилия оказалась в докладе Генпрокуратуры. Он должен был вернуть недвижимость государству. Но по информации издания, к тому моменту он уже продал жилье, а как утрясал вопросы с госорганами и ЖССБ, остается тайной.

Что интересно, та ситуация, которую издание назвало «явной фальсификацией данных младшего брата» никак не отразилась на карьере Айжан Медеу­овой.

Через какое-то время она пошла на повышение и возглавила филиал ЖССБ в столице. Затем был перевод в Алматы и избрание на должность зампредседателя правления всего банка.

Получается, что у топ-менеджера банка Айжан Медеуовой на себя и ближайших родственников, пусть один из них и числится бывшим супругом, было оформлено сразу 4 квартиры.

Тут уже без Генпрокуратуры не разберешься, уверено издание.

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Напомним, ранее мы писали, что семья замглавы правления ЖССБ Айжан Медеуовой получила аж три льготные квартиры. И ни в Жилстройсбербанке, ни в «Байтереке» не видят в этом ничего предосудительного.

Позже депутат мажилиса парламента РК Ерлан Барлыбаев попросил правительство навести порядок в деятельности АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Поpже Замглавы правления «Жилстройсбербанка» Казахстана Айжан Медеуова прокомментировала скандал вокруг полученных ее семьей квартир.