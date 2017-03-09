Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Аноним опубликовал десятки фото обнаженных женщин-морпехов США
В Кремле отреагировали на спор Медведева с премьером Белоруссии
Необычные роды звездных мам: пять историй
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Россия может закрыть путь между Америкой и Европой - СМИ
"Не смог отойти от пирса": СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Неслабый пол
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
07:07 (мск), источник: Nur.kz

Появились новые подробности квартирного скандала в Жилстройсбербанке

В скандале, разгоревшемся вокруг льготных квартир, полученных семьей топ-менеджера «Жилстройсбербанка» Айжан Медеуовой, появились новые подробности. Оказалось, Айжан Туракбаевна обеспечила квартирой еще и родного брата, пишет газета «Время».

В 2007 году Генпрокуратура подготовила целый доклад о нарушениях в жилищном и земельном законодательстве, который был представлен Совету безопасности.

До замужества госпожа Медеуова фамилию Калиева, утверждает издание. У Айжан было семь сестер и братьев. И один из ее братишек тоже стал счастливым обладателем собственного жилья, построенного за счет государства.

Жанабай Калиев получил квартиру в Актобе, попав в список казахстанцев, имевших право на приоритетное приобретение жилья.

Тогда действовала госпрограмма развития жилищного строительства на 2005−2007 годы. Преимущества при получении недвижимости имели такие категории, как молодые семьи с детьми и госслужащие.

Жанабай Туракбаевич трудился в частной фирме и официально в браке не состоял. И непонятно, как он попал в список приоритетных получателей жилья. Однако отмечается, что именно в период распределения этих квартир его старшая сестра Айжан возглавляла западное представительство ЖССБ.

Проверка установила, что Жанабай Калиев получил свою квартиру незаконно, и его фамилия оказалась в докладе Генпрокуратуры. Он должен был вернуть недвижимость государству. Но по информации издания, к тому моменту он уже продал жилье, а как утрясал вопросы с госорганами и ЖССБ, остается тайной.

Что интересно, та ситуация, которую издание назвало «явной фальсификацией данных младшего брата» никак не отразилась на карьере Айжан Медеу­овой.

Через какое-то время она пошла на повышение и возглавила филиал ЖССБ в столице. Затем был перевод в Алматы и избрание на должность зампредседателя правления всего банка.

Получается, что у топ-менеджера банка Айжан Медеуовой на себя и ближайших родственников, пусть один из них и числится бывшим супругом, было оформлено сразу 4 квартиры.

Тут уже без Генпрокуратуры не разберешься, уверено издание.

Копирование и использование данной информации возможно только с разрешения ТОО «Издательство «Время».

Напомним, ранее мы писали, что семья замглавы правления ЖССБ Айжан Медеуовой получила аж три льготные квартиры. И ни в Жилстройсбербанке, ни в «Байтереке» не видят в этом ничего предосудительного.

Позже депутат мажилиса парламента РК Ерлан Барлыбаев попросил правительство навести порядок в деятельности АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Поpже Замглавы правления «Жилстройсбербанка» Казахстана Айжан Медеуова прокомментировала скандал вокруг полученных ее семьей квартир.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на Наурыз в 2017 году
СМИ: Джон Хантсман согласился стать послом США в России
«Барселона» впервые в истории еврокубков отыгралась со счета 0:4
Конгресс запретил Пентагону сотрудничать с «Рособоронэкспортом»
Ким Чен Ын отправил Башару Асаду поздравительную телеграмму
Пограничники США заявили о падении потока нелегалов при Трампе
На «дальневосточных гектарах» могут появиться 45 новых поселений
В Ираке два взрыва на свадьбе унесли жизни 30 человек
Спорт
«Барселона» забила «ПСЖ» шесть мячей и вышла в четвертьфинал ЛЧ Отыграв четыре гола, великая каталонская команда совершила чудо, которое раньше не удавалось ни одному клубу в истории еврокубков
Авто
Летающие автомобили: Airbus смог удивить Французские авиаторы из Airbus — спецы по летающему транспорту, а разработчики из Italdesign знают толк в автомобильных проектах
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Аэроэкспресс в Пулково начнут строить летом 2018 года
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь