Основную улицу района «Мясокомбинат» спроектируют за 2 млн рублей

В Красноярске объявлен аукцион на создание проекта по ремонту улицы Норильской, которая является основной магистралью района «Мясокомбинат». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно материалам заказа, потенциальный победитель должен провести изыскательные работы и подготовить рабочий проект. Всю документацию нужно разработать всего за 15 дней. В проекте необходимо предусмотреть расширение улицы, создание водоотвода и правоповоротных съездов, а также благоустройство, разметку и новые светофоры.

Начальная стоимость контракта — 1,96 млн рублей. Заказчиком выступает Управление дорог и благоустройства Красноярска.

Сейчас идет прием заявок от всех желающих заняться работами. Аукцион намечен на 15 марта.

Ранее жители Красноярска жаловались на неудобную схему движения автобусов в районе «Мясокомбинат». До конечной остановки на ул. Норильской ходит лишь 52-й маршрут. Местные жители признавались, что утром автобус приходит «полный-полный». Не исключено, что после ремонта улицы в район пустят новые маршруты.